減價40萬！嘉湖山莊三房獲換樓客468萬購入

大型上車盤業主減價出貨。天水圍嘉湖山莊套三房單位，減價40萬元，即獲用家以468萬元購入換樓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城美菊閣高層C室，實用面積約897方呎，套三房間隔，近期叫價約1,400萬元，而最後減多約42萬成交，以1,358萬元易手，呎價約15,139元，原業主於2016年7月1,410萬買入，約8年半帳面蝕讓約52萬元。

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九龍區

●美聯張曉盈指，西南九龍匯璽III第8座中層D室，實用面積約276方呎，開放式間隔，以497萬元成交，呎價約18,007元，原業主於2019年10月以約654萬元購入，持貨約6年帳面虧蝕約157萬元，貶值約24%。

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站柏景灣9座中層H室，實用面積約471方呎，兩房間隔，以880萬元成交，呎價約18,684元，原業主於2007年10月以345萬元購入，逾17年帳面獲利535萬元。

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新界區

●祥益謝利官指，天水圍嘉湖山莊美湖居1座中層B室，實用面積約623方呎，套三房間隔，新買家為同屋苑客，有意細屋換大屋，獲減價40萬元，決定以至468萬元購入上址換樓自住，呎價約7,512元

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳新都城1期3座中層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望內園景，有裝修，獲同區買家以480萬元承接，較原業主於月前叫價500萬元，一口減價20萬元，呎價約13,187元，原業主於2017年以585萬元購入，逾7年帳蝕105萬元。

●美聯梁傑指，將軍澳帝景灣3座連平台特色單位，實用面積約1,022方呎，連約1,488方呎平台，套三房連儲物室間隔，叫價2,380萬元，區內換樓客議價後以2,280萬元承接，呎價約22,309元，原業主持貨約10年，帳面蝕約380.7萬元，貶值約14.3%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦龍苑最新錄C座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約288萬元，日前議價後以275萬元易手，呎價約6,858元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山迎海1座中層E室，實用面積約799方呎，三房間隔，望海景，放盤約兩個月，叫價1,150萬元，減價57萬元以1,093萬元獲買家承接，呎價約13,680元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山海栢花園4座中層G室，實用面積約412方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價650萬元，放盤約兩星期，減幅約7.7%，獲買家以600萬元承接，呎價約14,563元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺中心H座中層8室，實用面積約366方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約1個月，叫價410萬元，外區上車客心儀單位有裝修，故即睇即買，成交價396.5萬元，呎價約10,833元，原業主2023年2月購入，約兩年帳面獲利6.5萬元。

●中原黎宗文指，大圍及沙田12月共錄約90宗二手買賣，按月跌約20%，沙田中心B座中層F室，實用面積約297方呎，兩房間隔，叫價約480萬元，日前議價後以432萬元獲承接，呎價約14,545元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角雲滙2座高層B3室，實用面積約357方呎，開放式間隔，叫價580萬元，議價後以550萬元沽，呎價約15,406元，新買家為外區租客，原業主於2019年3月以約707萬元一手購入，近6年帳面蝕約157萬元，貶值約22%。

●中原稱，元朗蝶翠峰18座中層H室，實用面積約793方呎，套三房連儲物房間隔，叫價590萬元，議價後以585萬元易手，呎價約7,377元，新買家為上車客。

●美聯馮根明指，元朗朗屏8號2座極高層E室，實用面積約484方呎，兩房設計，叫價620萬元，成交價598萬元，呎價約12,355元，原業主2016年以613.5萬元購入，帳面虧蝕15.5萬元。

●中原王勤學表示，元朗Grand YOHO第10座中層C室，實用面積約703方呎，套三房設計，叫價950萬元，議價10萬元，以940萬元易手，呎價約13,371元，買家為上車客，原業主於2016年9月一手買入，持貨約8年帳面蝕130.9萬元，貶值約12%。

●美聯羅立恒稱，屯門南浪海灣6座中層B室，實用面積約524方呎，兩房間隔，原先叫價550萬元，獲區內分支家庭議價40萬元，以510萬元獲承接，呎價約9,732元。

●美聯梁浩文表示，屯門海翠花園1座低層G室，實用面積約668方呎，三房間隔，最新叫價560萬元，零議價下售出，呎價約8,383元，新買家為用家，原業主2016年12月以587萬元購入，帳面蝕讓27萬元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆隆苑低層3室，實用面積約375方呎，區內客有明確目標，集中尋找300萬元以下的上車盤，已睇樓約大半年，曾參觀上址，當時已補價自由市場價為280萬元，累積減價31萬元，以249萬元售出，呎價約6,640元。

●祥益黃慶德表示，屯門海典軒2座高層E室，實用面積約457方呎，區內客考慮到屋苑樓齡較新，而且自己熟悉該區環境，加上單位附有露台，經議價後，決定以492萬元購入上址作投資收租之用，呎價約10,766元。

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