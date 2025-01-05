新一年首個周末交投偏靜 新盤成交按周低26%
2025年01月05日 22:01
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2025年首個周末，整體新盤交投偏靜，周六、日(4及5日)暫錄約25宗成交，較對上一周約34宗低約26%。元朗洪水橋樓花項目兩日沽出5伙佔最多。
●筲箕灣傲華周三賣47伙減價貨
協成行發展旗下筲箕灣傲華，周六(4日)加推價單4號，提供17伙，折實平均呎價約17,527元，折實售價由335.1萬至615.6萬元。項目已落實周三(8日)首度開售，以先到先得的方式發售47伙減價貨。發展商指，項目自修訂價單後，吸引逾700組準買家親臨現樓實地視察，高峰期出現愈過百排隊人龍，需輪候約1小時才可參觀現樓單位。
●啟德海灣第1期周末兩日沽3伙
由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，已接近現樓，兩日內暫錄3宗成交，均為兩房單位，包括第2B座9樓B室，實用面積474方呎，成交價879.1萬元，呎價約18,546元。
●啟德澐璟三房海景戶售逾5,528萬
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周日(5日)售出一伙海景單位，為第8座33樓A室，實用面積1,523方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，成交價5,528.49萬元，呎價為36,300元。發展商表示，全盤至今共售出302伙，總成交金額近123.8億元。該盤早前於2024 PropertyGuru 亞洲不動產獎中獲得四個大獎。
●日出康城GRAND SEASONS示範戶兩日錄逾千個參觀人次
會德豐地產發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周六、日(4及5日)對公眾開放全新示範單位後，錄得逾1,000個參觀人次。發展商透露，快將公布進一步銷售部署。該盤自上命名後，昨日正式開放展覽廳及示範單位予公眾參觀，並舉辦「喜迎新春慶典」，提供一系列迎春精彩活動。
●元朗洪水橋滙都II兩日套現逾1,953萬
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都II，周六、日(4及5日)暫錄５宗成交，總成交金額逾1,953萬元。當中，第6座8樓B09室，為實用面積340方呎的一房單位，剛以373.54萬元獲承接，呎價約10,986元。該盤自踏入2025年後，至今共錄8宗成交。兩期項目由開售至今，總銷量突破600伙，套現約29.5億元。
●藍田KOKO MARE兩房成交價876萬
會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，周日(5日)錄得8座21樓L室的成交，單位實用面積462方呎，屬兩房連開放式廚房單位，成交價876.5萬元，呎價約18,972元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出875伙，已套現接近85億元。
●將軍澳海茵莊園高層一房呎售19,302元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周六(4日)售出1伙高層一房單位，為為1座35樓A1室，實用面積288方呎，成交價555.9萬元，呎價約19,302元。發展商指，全盤累售1388伙，套現逾78.5億元。
●鰂魚涌FINNIE兩房成交價897萬
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，周六(4日)以897.2萬元沽出一個兩房單位，為21樓B室，實用面積364方呎，呎價約24,648元。
●啟德DOUBLE COAST I一房售584萬
會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，今(5日)以584.3萬元沽出第3座29樓H室，為實用面積324方呎的一房單位，呎價約18,034元。