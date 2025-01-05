新一年首個周末交投偏靜　新盤成交按周低26%

2025年首個周末，整體新盤交投偏靜，周六、日(4及5日)暫錄約25宗成交，較對上一周約34宗低約26%。元朗洪水橋樓花項目兩日沽出5伙佔最多。

●筲箕灣傲華周三賣47伙減價貨

協成行發展旗下筲箕灣傲華，周六(4日)加推價單4號，提供17伙，折實平均呎價約17,527元，折實售價由335.1萬至615.6萬元。項目已落實周三(8日)首度開售，以先到先得的方式發售47伙減價貨。發展商指，項目自修訂價單後，吸引逾700組準買家親臨現樓實地視察，高峰期出現愈過百排隊人龍，需輪候約1小時才可參觀現樓單位。

●啟德海灣第1期周末兩日沽3伙

●啟德澐璟三房海景戶售逾5,528萬

●日出康城GRAND SEASONS示範戶兩日錄逾千個參觀人次

會德豐地產發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周六、日(4及5日)對公眾開放全新示範單位後，錄得逾1,000個參觀人次。發展商透露，快將公布進一步銷售部署。該盤自上命名後，昨日正式開放展覽廳及示範單位予公眾參觀，並舉辦「喜迎新春慶典」，提供一系列迎春精彩活動。

●元朗洪水橋滙都II兩日套現逾1,953萬

●藍田KOKO MARE兩房成交價876萬

會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，周日(5日)錄得8座21樓L室的成交，單位實用面積462方呎，屬兩房連開放式廚房單位，成交價876.5萬元，呎價約18,972元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出875伙，已套現接近85億元。

●將軍澳海茵莊園高層一房呎售19,302元

●鰂魚涌FINNIE兩房成交價897萬

●啟德DOUBLE COAST I一房售584萬

會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，今(5日)以584.3萬元沽出第3座29樓H室，為實用面積324方呎的一房單位，呎價約18,034元。