【向世界錢進】澳洲留學簽證分級 　冀分流移民到較小型校園

不少發達國家為應對移民人數激增所引起的社會爭議，近月開始相繼收緊移民政策，澳洲亦不例外。為了控制移民流入量，澳洲將把留學簽證處理的優先程度分級，以期減慢部分學生簽證處理速度，控制國際學生人數增長。

根據最新公布，澳洲當局將把留學簽證處理分為高度優先和標準優先兩類，並將優先處理可持續營運大學和學院的簽證申請。按照新規定，教育機構在達到國際學生配額的80%之前，獲得簽證快速批准，但到達80%配額後，簽證處理的速度將減慢。當局指這一變化將確保簽證申請的處理方式能有效管控學生數量，同時確保申請可以流向偏遠地區和較小型大學與學府。

頂尖大學批新安排添亂

事實上，聯邦政府原先公布計劃把2025年招收的國際學生限制在27萬人，較2023年減少5.3萬人或16%，當中最受衝擊的職業教育訓練院校，整體招生名額將較2023年減少20%。惟此項提案最終因反對黨阻止而未在國會獲得通過，令上述分級處理措施成為後備方案。

部分位處澳洲偏遠地區的大學較歡迎新做法，但一些澳洲頂尖的大學機構，因其簽證申請過去一直會被優先處理，批評新安排反而會為學生簽證申請者帶來混亂。

近年相繼有大量移民湧入澳洲，間接推升住屋成本和生活成本，引起澳洲人不滿，迫使政府要想方設法控制移民人數。2024年初數字顯示，澳洲有近72萬名國際學生。而留學生在臨時移民中佔比最大，也是永居移民的主要來源，因此一直是政府削減移民計劃的重點關注群體。

處罰違規機構確保質素

澳洲在2022年提高年度移民人數，幫助企業招聘勞工，以彌補疫情期間邊境管制導致的人力短缺。然而，隨着移居澳洲的人數創新高，讓本已供不應求的澳洲樓市變得更難負擔。為此，政府早前已採取多項措施減少移民湧入，包括提高國際學生的英語能力要求以及需要準備的存款保證金，並懲罰數以百計不誠實的教育機構。當局指一些辦學機構存在不道德的行為，包括接收英語能力未達標的學生、提供低質素的課程及訓練，以及取錄只為來澳洲工作而不打算學習的人。

因此，政府期望新措施有助提升教育質素及讓行業可持續發展，同時降低移民的數量，以紓緩大量人口對當地住屋及基礎設施構成的壓力。

悉尼樓價高 專業人士也難負擔

移民落戶澳洲首選城市之一的悉尼，樓價及租金持續高企，莫說普羅大眾，連薪酬較穩定的專業人士如護士、教師，也為尋覓安居之所而頭痛。

悉尼大學的研究顯示，即使是註冊護士，也難以負擔悉尼內城區的房屋租金，而要搬離市區居住；若然要置業，悉尼幾乎所有地區的物業都買不到。

研議會停車場改建住宅

因此，悉尼內西區市議會早前倡議，把當地4個議會停車場，改建成200個經濟住宅單位，讓這些重要工作人員可以在較便捷的市區內居住。

分析指，讓這些重要工作人員住在辦公地點附近，不僅省卻他們長途跋涉的時間，亦有助招聘和留住人才，對當地關鍵及重要服務有重大幫助。事實上，把這些停車場改建成為經濟住宅單位的建議早在2015年已提出，只是當時政府資金不足，終未能實現。

幸而，最新數據顯示悉尼樓市或已見頂。房地產數據分析機構PropTrack的資料顯示，悉尼住宅中位價格在2024年11月按月僅微升0.1%，遠低於2024年初的升幅。目前悉尼典型的獨立屋的價格為145.3萬澳元（約706萬港元），分層單位為81.8萬澳元（約397萬港元）。房地產估價和諮詢公司Herron Todd White的報告更認為，悉尼的樓價可能已達到峰值。若澳洲央行不減息，樓價可能難以繼續上升。

水費未來5載或漲五成

隨着悉尼人口正在前所未有的快速增長，對供水的需求亦與日俱增。為了提升供水能力，悉尼水務局準備上調水費，冀在未來5年內把當地水費增加50%。

悉尼水務局計劃提高水價，以便在2030年前投入264億澳元（約1,283億港元）來維護和升級供水系統。其中，166億澳元（約807億港元）用於基礎設施建設，主要集中在悉尼西部，其中大部分會用於廢水處理。另外98億澳元（約476億港元）用於營運成本，主要用於飲用水。目前，悉尼水務局已申請把2025年的水價上調18%，之後每年上調6.8%。

根據計劃，2025年的平均水費會每周增加4.7澳元（約22港元），全年增加近250澳元（約1,215港元）。此後每年水費會增加約115澳元（約559港元）。就悉尼一個典型家庭而言，本財政年度的水費會達1,252澳元（約6,084港元），其中包括固定服務費和使用費。市場預期，在包括電力等其他公用事業費價格不斷上漲的情況下，水費的上漲會進一步增加悉尼家庭應對生活成本危機的壓力。

但從另一角度看，水務局需要籌集資金以跟上人口增長速度，為新開發地區的新建住宅提供服務。如果悉尼能夠實現房屋興建目標，到2029年將有30萬個新住宅需要供水基礎設施的服務，而這需要鋪設長約5萬公里的新管道。

再者，根據水務局資料，目前悉尼有25%的水利設施已超過有效使用年限，包括一些安裝於1888年的水管至今仍在使用。這些老化了的水管需要升級或更換，水利設施也需要升級以達到環保標準。

學生新西蘭人湧入 去年首9月淨移民破頂

據澳洲統計局的數據，2024年1至9月，在澳洲的永久移民和持有長期簽證人士超過39萬人，創下歷史同期最高紀錄。與此同時，9月國際學生抵澳人數也達到30,650人，相比2023年9月的24,420人顯著增加。

除了留學生，大批逃離紐國疲弱就業市場的新西蘭人湧入，亦成為澳洲主要的移民來源。

由於新西蘭經濟疲軟，失業率增加，許多新西蘭人選擇來到經濟環境較佳的澳洲尋找新的工作機會。截至2024年9月底，澳洲境內持有臨時簽證的新西蘭人超過72萬人，比2023年9月多數千人，比2022年9月更多約4萬人。

有澳洲政黨引述數據指，自疫情以來約有100萬人入境澳洲，居住需求隨之激增，但同期僅建造了35萬套住屋，建屋率創11年新低，自然引發社會矛盾，呼籲政府不能繼續在移民、住房、能源，以及經濟政策問題上忽視澳洲人。

新技術需求簽證 港人最多可留5年

除了針對留學生的措施，澳洲政府同時推出新的技術需求簽證，並已在12月7日起正式實施，取代以往的臨時技術短缺簽證。新簽證方案涉及核心技能、專業技能，勞工協議3大類別，申請人必須獲澳洲合資格機構擔保，並通過英語測試、健康檢查等。符合資格的港人，最多可在澳洲居留5年，較其他地區或國家的申請人多一年。

當局指新的技術簽證讓僱主可透過輸入指定技術工種人才，解決澳洲勞工短缺問題，推動澳洲長期保持繁榮。