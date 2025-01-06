龍光集團整體債務重組取得重大進展

於公告日期，公司境外債務總額的未償還本金總額約為80.38億美元，其中，(1)整體重組方案將涉及公司及其適用附屬公司的下列境外債務，其於公告日期的未償還本金總額約為75.62億美元：(a) 現有票據；(b) 股本掛鈎證券（ELS）；(c) 現有貸款；(d) 結構性融資及擔保債務；及(e) 股東貸款；(2)除有關境外債務的整體重組方案外，公司亦擬重組其額外境外債務，其於公告日期的未償還本金總額約為4.76億美元。額外境外債務重組將通過雙邊協議或其他方式實施。

各境外債權人有權選擇以下4個選項中的1個或多個選項：(a)選項一 —現金支付，每100美元的境外債務本金額將兌換15美元現金（已免除所有應計利息），惟根據該選項兌換的境外債務本金額上限應為7.87億美元。(b) 選項二 — 短期票據與強制可轉債的組合，境外債權人可根據此選項，就每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息），兌換本金額相當於40美元的短期票據及本金額相當於4美元的強制可轉債組合，涉及的境外債務本金額上限應為30億美元。(c) 選項三 — 強制可轉債，每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將轉換為強制可轉債，涉及的境外債務本金額上限應為31.5億美元。(d) 選項四 — 長期票據，每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將兌換為100美元的長期票據，涉及的境外債務本金額應為6.25億美元。

整體重組方案的完成，包括計劃對價的發行，須獲監管機構批准及╱或公司股東的批准後，方可作實。