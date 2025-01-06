龍光集團整體債務重組取得重大進展
2025年01月06日 07:53
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龍光集團(03380)宣布，整體債務重組取得重大進展，公司已就有關境外債務的整體重組方案的條款與其若干境外債權人達成一致。整體重組方案取代及替換美元債債權人支持協議所載之有關現有票據之重組方案及條款。公司即將刊發相關公告，邀請其境外債權人加入整體債權人支持協議，以盡快實施整體重組方案，令所有境外債權人及公司其他利益相關方的利益得到保護。
於公告日期，公司境外債務總額的未償還本金總額約為80.38億美元，其中，(1)整體重組方案將涉及公司及其適用附屬公司的下列境外債務，其於公告日期的未償還本金總額約為75.62億美元：(a) 現有票據；(b) 股本掛鈎證券（ELS）；(c) 現有貸款；(d) 結構性融資及擔保債務；及(e) 股東貸款；(2)除有關境外債務的整體重組方案外，公司亦擬重組其額外境外債務，其於公告日期的未償還本金總額約為4.76億美元。額外境外債務重組將通過雙邊協議或其他方式實施。
各境外債權人有權選擇以下4個選項中的1個或多個選項：(a)選項一 —現金支付，每100美元的境外債務本金額將兌換15美元現金（已免除所有應計利息），惟根據該選項兌換的境外債務本金額上限應為7.87億美元。(b) 選項二 — 短期票據與強制可轉債的組合，境外債權人可根據此選項，就每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息），兌換本金額相當於40美元的短期票據及本金額相當於4美元的強制可轉債組合，涉及的境外債務本金額上限應為30億美元。(c) 選項三 — 強制可轉債，每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將轉換為強制可轉債，涉及的境外債務本金額上限應為31.5億美元。(d) 選項四 — 長期票據，每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將兌換為100美元的長期票據，涉及的境外債務本金額應為6.25億美元。
整體重組方案的完成，包括計劃對價的發行，須獲監管機構批准及╱或公司股東的批准後，方可作實。