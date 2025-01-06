國產車攻勢猛！內地多區保時捷門店關閉

內媒報道，德國豪華跑車品牌保時捷(Porsche)在中國多個地區的門市突然關閉，包括義烏、唐山及鄭州等，而且車主的新年禮、試駕活動均接連取消。

保時捷中國總裁兼首席執行官潘勵馳(Alexander Pollich)最近表示，目前在中國約150家門市，預計到2026年要減少至100家。

上月多名業內人士向內媒透露，保時捷在中國區展開裁員，包括正式、外判員工都裁減。保時捷中國官方當日否認裁員及相關訊息，但承認內部組織架構在進行「優化重組」。

保時捷的關店估計與銷量下滑有關。最新數據顯示，截至2024年首3季，保時捷全球銷量為22.6萬輛，按年減少7%。其中，中國的銷量按年減少29%，至4.3萬輛，使中國成為保時捷在全球唯一銷售跌幅超過雙位數的市場。此已是保時捷連續兩年在中國市場銷量下滑。另一方面，在2024年5月，保時捷中國為完成銷售目標，選擇向經銷商壓庫(提貨)，經銷商被迫虧損賣車，引發「經銷商逼宮」事件。

保時捷在中國逐漸失去魅力，原因可能是中國消費者對新能源車的興趣日益濃厚，加上本土品牌在豪華市場崛起，進口豪華品牌整體市場萎縮。內地新能源車市場發展迅速，眾多國產品牌及新勢力車企崛起，在電動化及智能化方面削弱進口外資豪華車吸引力。

此外，過度壓庫導致經銷商不得不減價促銷，嚴重影響品牌價值與獲利能力，Taycan和Panamera等車型的終端售價大幅低於官方指導價，進一步削弱消費者對品牌的信賴感。

內媒分析，隨着寶馬、平治等競爭對手加速推動在地化生產及研發，保時捷必須加快步伐，透過引入更多客製化產品及服務來迎合中國消費者需求。這不僅能增強品牌的市場適應性，並能有效降低成本，進一步提升產品的價格競爭力。