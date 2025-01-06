滬深交易所與外資機構開座談會　就A股市場形勢聽取意見

上海交易所和深圳交易所近日與外資機構召開座談會，就A股形勢聽取意見。

據上交所公告，近日與8家外資機構召開座談會，與會機構就深化中國資本市場對外開放、進一步促進資本市場高質量發展提出具體建議，包括持續優化完善滬深港通機制和QFII機制，暢通外資投資A股渠道；加強對外政策宣講，鼓勵優質上市公司海外路演，幫助外資全面系統了解中國經濟及上市公司發展情況；提升上市公司投資價值，提高股東回報和公司治理水平等。

上交所負責人指，中國經濟基本面穩固，在複雜的國際環境下展現出強大韌性，隨着一攬子政策「組合拳」推出落地，經濟回升向好態勢持續增強，為資本市場持續推動創新開放、進一步全面深化改革提供有利條件。希望外資機構發揮國際投資銀行和投資機構的優勢，發揮與全球市場的溝通橋樑作用，共同建設安全、規範、透明、開放、有活力及有韌性的資本市場。

據深交所公告，1月4日(上周六)深交所與8家外資證券基金機構、QFII機構、資產管理機構召開座談會，就近期A股市場形勢聽取意見建議。

深交所相關負責人表示，外資機構是A股市場的重要參與者，深交所高度重視與外資機構的溝通交流，不斷增強市場透明度和可預期性，為境外機構展業投資營造良好環境。希望外資機構堅定信心，堅持長期主義，共同推動中國資本市場持續健康發展。