李偉傑：港股欠向上催化劑　小米回至10天線入貨

港股近期受制於兩萬點關口，天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑(Jason)指出，近期美元強勢，令一眾非美貨幣受壓，進而拖累內地股市表現。他認為，港股現階段受制於內地股市表現欠佳，又處於業績空窗期，內地方面亦未見有重大政策扶持股市，短線未有向上突破催化劑，預料港股於19,400至20,000點區間上落。不過李又指，早前公布的內地PMI數據顯示，國內零售業有回暖迹象，未來可待美元回吐及憧憬內地降準等因素，港股中線有條件向上突破。