李偉傑：港股欠向上催化劑 小米回至10天線入貨
2025年01月06日 11:37
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港股近期受制於兩萬點關口，天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑(Jason)指出，近期美元強勢，令一眾非美貨幣受壓，進而拖累內地股市表現。他認為，港股現階段受制於內地股市表現欠佳，又處於業績空窗期，內地方面亦未見有重大政策扶持股市，短線未有向上突破催化劑，預料港股於19,400至20,000點區間上落。不過李又指，早前公布的內地PMI數據顯示，國內零售業有回暖迹象，未來可待美元回吐及憧憬內地降準等因素，港股中線有條件向上突破。
內地上周「送大禮」，對手機等數碼產品購新進行補貼，帶動一眾手機股應聲抽升。李偉傑指，板塊受內地政策帶動，加上市場憧憬蘋果公司與國內企業合作發展AI業務，手機設備股仍可看高一線。當中小米(01810)受電動車、AI業務等多個消息帶動，表現強勢。李認為，投資者可待股價回調至10天線，即33.6元左右，再考慮入市會有較大值博空間。
國際油價上周做好，紐約期油上周累升4.8%，而布蘭特期油亦上周累升3.7%。李偉傑表示，「三桶油」近期表現理想，雖然未能完全跟隨國際油價升幅，但在現時較審慎的市場氣氛下，油股作為防守力高的收息股，仍具很高的投資價值。李認為，「三桶油」當中，可先留意盈利增長理想的中國海洋石油(00883)及中國石油股份(00857)。