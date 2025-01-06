耀才推轉倉優惠　獎賞包括高達100股騰訊及20萬轉倉費回贈

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本地券商引發結業潮，業界認為原因包括「不思進取」，不願開拓及發掘新的業務；加上合規、營運成本增加，導致入不敷支，及難以搶佔更多市場，因此不少中小型券商意興闌珊下選擇「放棄」，估計券商結業潮今年有機會持續。耀才痛心貴為國際金融中心的香港，因時移世易，令不少中小型券商經營困難，敵不過逆境，最終慘被時代巨輪淘汰。

公司時刻關注香港證券業的發展，去年香港經濟持續低迷，金融業更是首當其衝，港股成交更持續低迷，令證券行業的生意大受影響；據資料顯示，去年已有約40間券商退出香港市場，近 3年合計超過90間本地券商已停止營業，預料券商結業潮今年有機會持續。

此外，許繹彬亦擔心，投資者如果因券商倒閉，其所持有的股票就不知何去何從；加上香港經濟持續低迷下，投資者存放在銀行的股票仍要飽受高昂的雜費。有見及此，耀才適時推出「轉倉」優惠。