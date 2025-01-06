普甜食品：建銀債務重組將告完成　股份續停牌

於發放託管資金後，建銀債務重組將告完成；於經審核2023年年度業績中，建銀債務於2023年底入帳為淨負債6.8億元，其於建銀債務重組完成後不再作為負債。

公司接獲主席兼控股股東蔡晨陽及3名其他債權人作出的承諾，各自同意將約3,995.91萬元人民幣債務還款期延長至2028年1月3日，有關債務即時起將不再入帳為流動負債；除延後償還債務外，各自原則同意將其債務轉化為公司股份，惟須待批准後方可作實。

另為支持公司，公司6名現任董事(包括蔡晨陽)及兩名前任董事簽署承諾函，放棄公司結欠彼等的薪酬總額近800萬元人民幣。公司亦預計，政府補助遞延收入1,282萬元人民幣料於今年在基礎設施投入營運時為已變現收入。另石梯養豬場於2025年預期將就銷售自養生豬取得收益，其減值3.28億元人民幣將可作出部分撥回。

公司稱，預期受建銀債務重組完成等上述正面業務發展帶動，將由截至2023年底的流動負債淨額7.5億元人民幣逐漸改善為淨資產狀態。公司股份已由2023年4月3日起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌。