美團：精緻餐廳去年喜憂參半　整體人均單價跌20%

他強調，不管消費環境如何變化，「總有一部分人要堅守最高的標準，總有一部分企業要承擔既做好傳承又做好創新的責任，把吃做好就是美好生活中最重要的部分」。

他指出，高淨值人群追求「極致品質」，中產在追求生活品質的同時，也要求價格合格，而大眾消費者則要兼備基本需求及品質保障。從結構上分析，人均單價500元人民幣(下同)以下的餐廳生意保持活力，惟人均單價800元至1,000元的貴價餐廳「壓力很大」，主要與消費者的價值觀改變有關，由過去的「炫耀式消費」轉向「品質體驗」及「悅己式」消費，但認為整體對精緻品質的需求無變。

他又指，發現精緻餐飲或其他奢侈品消費出現的趨勢雷同，無論是向他人炫耀或自我顯擺的炫耀，多改向「真正品質的體驗」。消費者不再願意只為餸菜的「擺盤」買單，還追求產品質素、消費體驗、長期使用價值等，強調餐廳不止食物體驗，也可以感受文化、菜系歷史，因此餐廳需要為此自我增值。

另外，王氏提到，精緻餐廳門店在一線及新一線城市增長放緩，惟二線及以下城市持續增長，幅度約30%，反映消費力由大城市轉移至小城市。在2025年的黑珍珠餐廳指南，新覆蓋常州、泉州、溫州及三亞。同時預告，黑珍珠餐廳指南將繼續「出海」，現時香港、日本、新加坡及曼谷已有餐廳上榜，而海外餐廳佔整體逾10%。