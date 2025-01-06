OneDegree：4年間平均寵物醫療費用飆近一倍　推寵物終身續保

寵物醫療費用高昂一直是遺棄動物的主因之一。虛擬保險公司OneDegree推寵物保險終身續保，教育寵物主人要為寵物作好照顧其一生的準備。

據OneDegree內部理賠紀錄，2024年平均每隻寵物的醫療費用高達12,735港元，較2020年初推出寵物保險時，平均每隻寵物的醫療費用大幅上升近一倍(92.6%)；部份寵物主人或因無法承擔年年上升的醫療費用，近年本港遺棄寵物亦有上升趨勢。根據愛護動物協會公布數字，2023年1月至2024年1月共有1,885隻動物被棄養，較愛護動物協會對上一次公布的2016至2017年度的679隻大增1.8倍。

該企指，新寵物CEO Plan投保年齡自13周起至11歲皆可投保，且保證終身續保，無年齡上限，全力支持寵物主人為毛孩提供終身醫療保障。在寵物4歲前投保，更終身保障其慢性疾病的醫療開支。

OneDegree副行政總裁周美華表示，在寵物醫療費用年年上升的情況下，寵物主人的財政負擔亦加重，新計劃作為負責任寵物主人的堅實後盾，令寵物主人可放心照顧心愛的毛孩，直至其百年歸老。即日起至本月底，於官網透過優惠碼「CEO25」更可享首年保費75折優惠。