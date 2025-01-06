黃埔花園三房劈價75萬　獲內地專才承接　呎價險守1萬

內地專才買家搶購藍籌屋苑減價盤，紅磡黃埔花園套三房單位，減價75萬元，獲該類買家以775萬元承接，呎價險守萬元價位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康景花園D座高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，叫價550萬元，新買家為外區上車客，終以494.8萬元購入，呎價約11,119元，原業主在2023年以約620萬元買入，約兩年帳蝕125.2萬元。

●中產葉俊安指，香港仔居屋漁暉苑A座高層5室，實用面積約419方呎，兩房間隔，自由市場叫價380萬元，以358萬元成交，呎價約8,544元，新買家為同區用家。

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九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園1月暫錄約3宗買賣，包括9期8座一伙頂層戶，實用面積約771方呎，套三房加工人房間隔，最初叫價850萬元，現減價75萬元，新買家為內地專才家庭客，一直有意在香港定居，終由租轉買，以775萬元購入，呎價約10,052元。

●中原馮健平表示，荔枝角盈暉臺3座中層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，最新以635萬元成交，呎價約13,368元，原業主於2018年1月以727萬元購入，持貨剛約7年帳面需蝕讓92萬元。

●利嘉閣余文偉指，長沙灣喜薈2座中層B室，實用面積約521方呎，兩房間隔，新買家為內地客，以755萬元承接，呎價約14,491元，原業主於2015年以約712.9萬元一手購入，持貨至今轉售帳面僅升值約42.1萬元。

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新界區

●美聯鍾家豪表示，荃灣中心12座中層B室，實用面積約377方呎，兩房間隔，兩星期前叫價380萬元，新⁠買家為同區分支家庭，睇樓約一星期，以372萬元購入上址，呎價約9,867元。

●中原丘漢偉稱，荃灣區1月暫錄約10宗二手買賣，萬景峯6座高層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，早前叫價880萬元，放盤僅約兩星期，減價20萬元，以860萬元沽出，呎價約16,63元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆畦苑A座低層22室，實用面積約443方呎，兩房間隔，新買家為鄰近家人居所，方便照應，獲減價30萬元，未補價第二市場以220萬元購入，呎價約4,966元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊過去周末連錄4宗買賣，包括麗湖居4座中層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，叫價468萬元，減價28.2萬元，以439.8萬元沽出，呎價約8,085元，原業主持貨約10年，物業帳面僅升值約1.8%。

●中原王勤學稱，過去周末元朗只錄約兩宗二手買賣，包括YOHO Town第2座高層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，最初叫價518萬元，議價後以516.8萬元成交，呎價約13,150元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水新都廣場3座低層H室，實用面積約468方呎，兩房間隔，叫價630萬元放售，議價後以520萬元成交，呎價約11,111元，原業主於2001年以約120萬元買入。

●美聯葉容生稱，粉嶺逸峯5座中間F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，叫價505萬元放售，區內租客議價後，以488萬元承接單位，呎價約10,678元。

●中原陳國輝表示，粉嶺及上水12月暫錄約11宗二手買賣，其中粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna的D座高層22室，實用面積約231方呎，開放式間隔，叫價約335萬元，日前議價後以320萬元沽出，呎價約13,853元，原業主持貨約兩年，帳面蝕約48萬元。

●利嘉閣郭建民指，沙田中心新寧大廈高層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔，望內園及河景，叫價450萬元放售，最終以440萬元售出，呎價約14,194元，項目現有約43個放盤，入場費約440萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑C座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望市景，未補價第二市場叫價640萬元，放盤約兩星期，減價40萬元，以600萬元成交，呎價約9,231元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城P座低層1室，實用面積約370方呎，兩房間隔，叫價約488萬元，議價後以473萬元易手，呎價約12,784元，原業主於2018年以580萬元購入，約7年帳面蝕約107萬元。

●美聯丘志權指，馬鞍山迎海5座低層D室，實用面積約798方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，原業主有意搬出外區，叫價1,088萬元放售，同區客議價後以1,028萬元承接作父母居所，呎價約12,882元，原業主持貨近7年，帳蝕262萬元。

●中原何文俊表示，將軍澳峻瀅1座高層A室，實用面積約693方呎，套三房間隔，擁山景及海景，最初叫價758萬元，大幅減價110萬元或約7%，以648萬元沽出，呎價約9,351元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶盈花園3座低層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，有裝，去年4月已補價自由市場叫580萬元放售，期間多次調整叫價至498萬元，終獲同區買家以478萬元承接，累計減價102萬元，呎價約11,090元。

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