富力地產售秦皇島項目予力量秦皇島

根據出售框架協議條款，其中包括(i)北京富力城及北京富力天創將轉讓，以及力量秦皇島將收購目標公司100%股權，代價為零；(ii)該公司將向力量秦皇島轉讓，以及力量秦皇島將受讓，該公司所持合共617,394,474.7元人民幣(下同)的目標公司債權，代價為564,625,000元;(iii)海南航孝(作為賣方)與力量秦皇島(作為買方)將終止物業購買框架協議；(iv)海南航孝將向該公司轉讓，且該公司將受讓，海南航孝結欠力量秦皇島的人民幣564,625,000元(即力量秦皇島根據物業購買框架協議支付的款項，根據物業購買框架協議終止後須向力量秦皇島償還)；及(v)力量秦皇島應向該公司支付之債權代價564,625,000元將與該公司根據債務轉讓後應向力量秦皇島支付之相同款項悉數抵銷。

目標物業為位於河北省秦皇島市北戴河區松石高爾夫以南、駝峰路以西、規劃次乾路七以北的房地產開發項目，佔地面積約166,900平方米，總建築面積為87,989平方米，該項目將包括別墅、公寓及商業樓宇。目標物業目前正在開發建設中，預計將於2030年完工。