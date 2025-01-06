GRAND SEASONS首推138伙　折實平均呎價14773元

2025年首個全新盤開價，會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周一(6日)深夜突擊公布首張價單，提供138伙，折實平均呎價約14,773元，較同系列對上於去年4月推出的12B期首批高約2%。今期首批一房入場費為451.7萬元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，首張價單提供41伙一房戶，86伙兩房戶，9伙三房戶，以及2個平台特色戶，單位實用面積286至716方呎。售價方面，折實價介乎451.7萬至1,153.2萬元，折實呎價由13,989至18,545元。按定價計，首批單位市價逾10億元。

首批入場單位為1B座9樓E室，實用面積322方呎，折實呎價約14,028元。呎價最低的單位為1A座8樓C室，實用面積453方呎，兩房間隔，折實價633.7萬元。

資料顯示，SEASONS系列分3期發展，第12A期SEASONS PLACE，於去年3月推出首批130伙，折實平均呎價約14,188元。第12B期PARK SEASONS，在去年4月推出首批138伙，當時折實平均呎價上調2%至約14,488元。