發展商鬥快開價 將軍澳新項目搶先上價單
2025年01月06日 23:01
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兩個新界全新盤鬥快開價，勢要先發制人。屯門青山公路青山灣新一期項目，預計明日下午公布首張價單之際，將軍澳日出康城樓花項目率先突擊，搶先一步上載價單，爆發搶客前哨戰。
●日出康城GRAND SEASONS首批138伙
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周一(6日)晚上突擊公布首張價單，提供138伙，折實平均呎價約14,773元，較同系列對上於去年4月推出的12B期首批高約2%。今期首張價單提供41伙一房戶，86伙兩房戶，9伙三房戶，以及2個平台特色戶，單位實用面積286至716方呎，折實價介乎451.7萬至1,153.2萬元，折實呎價由13,989至18,545元。
●元朗滙都今年首6日沽10伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，於今年首6日共售出10伙，套現逾4,221萬元。其中兩宗為周一(6日)所錄得，包括第5座10樓A02室，實用面積318方呎，屬一房間隔，以354.31萬元成交，呎價約11,142元。全盤兩期項目，至今累計售出602伙單位，套現約29.6億元。
●啟德DOUBLE COAST I單日沽3伙
會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，周一(6日)錄得3宗成交，成交價介乎450.2萬至1,296.6萬元，總成交金額逾2,500萬元。最新售出的單位涵蓋開放式戶、兩房戶及三房戶，實用面積265至627方呎，呎價約16,989至20,679元。當中售價最高為第3座18樓B室，實用面積627方呎三房，成交價1,296.6萬元，呎價約20,679元。
●屯門凱和山三房成交價676萬元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周一(6日)錄得1宗招標成交，為第3座6樓A室，實用面積為691方呎，屬三房一套間隔，成交價676萬元，呎價約9,783元。項目自上月減價重啟銷售至今，約三星期共售出126伙。
●啟德海灣第1期三房呎售約21,530元
由嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周一(6日)獲自住客斥資1,660萬元購入一個三房單位。上述為第2A座16樓A室，實用面積771方呎，屬三房一套連工作間，成交價1,660萬元，呎價約21,530元。