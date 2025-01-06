發展商鬥快開價　將軍澳新項目搶先上價單

兩個新界全新盤鬥快開價，勢要先發制人。屯門青山公路青山灣新一期項目，預計明日下午公布首張價單之際，將軍澳日出康城樓花項目率先突擊，搶先一步上載價單，爆發搶客前哨戰。

●日出康城GRAND SEASONS首批138伙

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周一(6日)晚上突擊公布首張價單，提供138伙，折實平均呎價約14,773元，較同系列對上於去年4月推出的12B期首批高約2%。今期首張價單提供41伙一房戶，86伙兩房戶，9伙三房戶，以及2個平台特色戶，單位實用面積286至716方呎，折實價介乎451.7萬至1,153.2萬元，折實呎價由13,989至18,545元。

●元朗滙都今年首6日沽10伙

●啟德DOUBLE COAST I單日沽3伙

會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，周一(6日)錄得3宗成交，成交價介乎450.2萬至1,296.6萬元，總成交金額逾2,500萬元。最新售出的單位涵蓋開放式戶、兩房戶及三房戶，實用面積265至627方呎，呎價約16,989至20,679元。當中售價最高為第3座18樓B室，實用面積627方呎三房，成交價1,296.6萬元，呎價約20,679元。

●屯門凱和山三房成交價676萬元

●啟德海灣第1期三房呎售約21,530元