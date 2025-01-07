東方日報B1：港營商景氣復甦漸疲　訂單增長3個月最低

香港營商環境繼續好轉，惟改善幅度減慢。2024年12月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後為51.1，低於去年11月的51.2，反映營商環境連續3個月企在50的盛衰分界線之上，惟改善幅度屬去年第四季期內最溫和，且上月產出、新訂單、就業、採購庫存等分項指數均低於去年11月，導致PMI數值按月下跌，反映持續復甦的動力尚不明朗。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，數據反映去年底經濟保持增長勢頭。去年第四季產出指數平均值創2023年第二季以來最高，反映經濟增長較之前數季好轉，惟上月增長步伐減慢，而前瞻指數也顯示2025年開局很可能延續放緩趨勢。

潘續指，外部需求減弱，壓抑着上月增長情況，不少業者就美國關稅對貿易前景的潛在挑戰表示憂慮，有關影響還將在新一年繼續左右營商情緒和經濟狀況。企業為保銷路，不但承受成本升幅，還開始調低售價，意味業者面對的利潤壓力正在加重。綜觀不同行業數據，上月以批發及零售業最受影響。

報告顯示，企業從海外與內地新接的業務量溫和減少，整體訂單增長隨之放緩至3個月最低。外部需求疲軟，加上潛在的美國關稅威脅造成憂慮，因此拖累上月出口訂單表現。不過，本土客戶的採購意願增強，而且消費族群擴大，這兩項因素為新訂單提供有力支撐，惠及企業連續3個月擴充營運，惟有關升幅不大。總括來說，上月以批發及零售業的商業活動增長最為突出。

企業在去年12月續看淡業務前景，但悲觀情緒較11月減退，業者的憂慮來自競爭加劇與貿易壁壘挑戰對後續銷情的影響。由於不看好銷售前景，故企業年內第7度精簡人手，職位減幅雖輕微，但與上一個月增聘的景況有所差別，也是3個月以來最大跌幅。此外，積壓工作水平連續兩個月增加，反映產能壓力即使微升，卻沒有改變就業減少的情況。

為應付商業活動增長，企業繼續積極採購，上月增幅與去年11月持平。由於有需要回補庫存，業者因此再度儲備投入品。投入品需求飆升，加上天氣干擾，造成供應商拖延付貨。

此外，整體投入成本在去年12月繼續上升，但漲幅已回落至接近4年最低。員工成本在連升32個月後回穩，但採購價格升幅卻是15個月最大，高於長期平均值；在原材料價格向上的情況下，採購成本持續加重，成為推動整體投入成本的主力。雖然如此，企業並未將額外成本轉嫁客戶，反而為保銷路，調低銷售價格，屬7個月以來首次。

亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，香港經濟景氣放緩值得擔憂，見到各行各業面對不同困境，如受港人北上消費影響，近日原本屬於年尾旺季，卻仍有不少餐飲企業結業倒閉，曲線反映出本港營商環境依然欠佳。