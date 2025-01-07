林嘉麒：今年多變　勿憧憬股市出現「一月效應」

近日市場再次討論「一月效應」，意指美國股市在1月份的漲幅往往高於其他月份，更有研究表明，一月份的漲幅是其他月份均值的好幾倍。難怪每年1月也要討論一番，畢竟過去幾十年前被投資者廣泛接受。最主要的理論是，認為美國大部分投資者（尤其是機構大戶）在每年的12月會進行投資損失節稅（Tax-Loss Harvesting），即拋售虧損頭寸以抵銷盈利，從而減少納稅義務，因此市場沽壓較大。到新一年1月開始，投資者會停止拋售，並補充股票投資組合，買入股票，因此推動股市上升。

料投資者入市意欲不高

另一理論是，投資者在新一年開始定下財務及投資計劃，建倉買入股份，買家多，從而推高股市。不過，由於近年美股表現強勢，市場對於美股亦很樂觀，因此一直持有的佔大多數，儘管去年12月出現一輪調整，惟幅度相對溫和，相信今年未會出現「一月效應」的兩個理論情況。

再者，美股持續在相對較高估值的情況下，今年1月20日特朗普將就任為美國總統，政局的不穩定性將大大增加。他未正式上任，已開口大加多國關稅，其上任後的舉動更值得投資者關注。此外，美國聯儲局本月將議息，儘管上月的點陣圖已顯示，未來息口未會持續減息，但1月可能暫停減息，資金流向未穩，加上一系列事件或會令投資者大大減低1月的入市意欲。

此外，基金公司景順（Invesco）最近對股市回報進行研究，發現在1928至2000年期間，標普500指數在每年1月的平均回報率為1.7%，說明了「一月效應」的存在。不過，在2000至2023年間，標指1月的平均回報率是負0.3%。

小型股首月回報趨平淡

同時，景順發現這情況同樣發生在小型股上。在1979至2000年間，小型股1月的平均回報率為3.2%，但2000年後，小盤股1月的回報率僅為0.1%。另外，有數據顯示，從1980年代中期開始的30年間，小型股的風向標羅素2000指數在1月份的平均漲幅為1.7%，是一年中表現第二好的月份。那麼是甚麼原因在以後出現了明顯變化？有指在2014年以後，投資者對大型科技股狂熱，羅素2000指數已不再是熱炒的指數，因此在1月的平均漲幅僅0.1%。

美股1月份要有好表現，似乎與羅素2000指數及細價股有很大關係，而要股份做好，就要風險胃納上升。簡言而之，投資氣氛及情緒決定一切。事實上，1月份甚至是今年實在存在太多變數，不同因子將持續影響股市，暫時只宜觀望。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)