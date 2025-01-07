鄧聲興：憧憬舜宇光學產品結構升級帶來毛利率提升
2025年01月07日 09:10
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國家發改委在1月3日宣布將國家補貼計劃擴大至更多產品品類，包括智能手機、平板電腦和智能手錶。工信部數據顯示，2024年首11月內地智能手機產量同比增長9.3%，國內智能手機市場需求向好。機構預測，2025年AI(人工智能)應用在手機端落地將成為新一輪換機週期的驅動力。相信再加上國補政策的宣布，有望短期內提振智能手機整體換機需求。
舜宇光學科技(02382)2024年上半年收入達188.6億元人民幣(下同)，增長32.1%；毛利32.47億元，增長52.4%，毛利率17.2%。光學零件業務收入增長26.9%，光電產品業務增長35.5%。公司淨利11.11億元，增長142.0%，每股盈利99分，增長147.7%。研發支出14.68億元，增長21.9%，佔收入7.8%。
值得注意的是，集團AR/VR產品具備長期成長空間，2024年首11月，其他光電產品出貨量同比增長63%，其他鏡頭出貨量同比增長51%。看好舜宇光學科技光學產品結構升級帶來的毛利率提升，有望持續為公司帶來更強成長動力。股份阻力位75.5港元，支持位60港元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)