鄧聲興：憧憬舜宇光學產品結構升級帶來毛利率提升

國家發改委在1月3日宣布將國家補貼計劃擴大至更多產品品類，包括智能手機、平板電腦和智能手錶。工信部數據顯示，2024年首11月內地智能手機產量同比增長9.3%，國內智能手機市場需求向好。機構預測，2025年AI(人工智能)應用在手機端落地將成為新一輪換機週期的驅動力。相信再加上國補政策的宣布，有望短期內提振智能手機整體換機需求。

值得注意的是，集團AR/VR產品具備長期成長空間，2024年首11月，其他光電產品出貨量同比增長63%，其他鏡頭出貨量同比增長51%。看好舜宇光學科技光學產品結構升級帶來的毛利率提升，有望持續為公司帶來更強成長動力。股份阻力位75.5港元，支持位60港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)