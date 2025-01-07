黃仁勳現身CES 2025　發布新一代GeForce RTX 50系列顯示卡

人工智能(AI)晶片霸主英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳將於美國拉斯維加斯時間晚上6時30分(台灣時間上午10時30分)，展開CES 2025主題演講，現場湧入大批人潮朝聖，擠滿長長人龍，爭睹AI教主風采，估計湧入萬人。

根據報道，英偉達正式發布新一代GeForce RTX 50 系列顯示卡，為圖形處理技術帶來重大突破。新系列包括RTX 5090、RTX 5080和RTX 5070等型號，採用全新Blackwell架構，並引入GDDR7記憶體，效能較前代產品大幅提升。

黃仁勳表示，Blackwell架構結合AI驅動的神經渲染和光線追蹤技術，標誌着自25年前推出可編程著色技術以來的最大圖形創新。旗艦級RTX 5090配備920億個晶體管，運算能力達 3,352 TOPS，效能是RTX 4090的兩倍，為遊戲與設計用戶提供強大支援。

英偉達又表示，Blackwell晶片已全面投產，許多系統製造商在生產Blackwell。此外，英偉達推出Grace Blackwell NVLink72。

投行Wedbush此前表示，黃仁勳的演講可能會聚焦於對AI的願景上。此前有分析稱，此次演講的焦點將是Blackwell晶片，該晶片被視為英偉達的下一個主要增長驅動力。

作為全球最大的消費電子展，被譽為「科技春晚」的CES，每年都會吸引眾多科技巨頭和創新企業參展。本屆CES 2025於當地時間1月7日在拉斯維加斯開幕，持續至1月10日。黃仁勛的主題演講無疑將成為本屆CES的一大亮點。

繼去年的台北國際電腦展(Computex)，黃仁勳AI教主的魅力再襲拉斯維加斯，排隊人龍甚至綿延好幾條酒店長廊，大批人潮就像參加巨星演唱會一般。