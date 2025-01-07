差估署：去年首11個月私宅落成量增35%　已達標8成

差餉物業估價署今日(7日)公布最新數字，2024年首11個月私人住宅落成量為18,677伙，較2023年同期增加4,869個單位，升幅約35.3%，而相比去年全年目標22,267伙，暫已達標約83.9%。

至於，2024年11月私人住宅落成量4,041伙，為2022年1月後的近3年單月落成量最多，較2023年10月的3,715伙則上升約8.8%。

分區統計方面，去年11月私宅落成單位以新界區佔約2,328伙較多，為去年1月後單月最多，按月顯著上升約40.7%。九龍區則有913伙落成，按月大跌約55.7%。而港島區則錄800伙，扭轉10月零落成的局面，同時，亦是2022年4月後該區最多落成單位的月份。

另外，以各類型面積單位落成量計，仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，去年截至11月累錄8,513伙，佔期間整體落成量的約45.6%，較去年同期的7,906伙，上升約9.1%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，暫有8,206個單位落成，佔整體約43.9%，按年同期大漲約77.3%。