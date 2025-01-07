黃金海灣·珀岸首批128伙　折實平均呎價9788元　入場費242萬

連續兩日有全新盤開價，旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周二(7日)公布首張價單，提供128伙，折實平均呎價約9,788元，較同系列第1期半年前首批低約2%。是次開放式單位入場費約242萬元。

集團地產開發部董事總經理李炳餘指，是次冀以「住得好啲價」及「親民價」推出首批單位，考慮到景觀及樓層等因素後，與上期相比屬原價加推。首批單位包括36伙開放式戶，57伙一房單位，30伙兩房單位，及5伙三房單位，實用面積由304至651方呎。

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，價單提供5項付款計劃，包括全新的150天現金優惠付款計劃。售價方面，扣除最高12%折扣後，折實價介乎242.2萬至656萬元，折實呎價由7,941至12,040元。

入場單位為2座5樓H室，實用面積305方呎，折實呎價7,941元。一房售價最低為1B座5樓G室，實用面積309方呎，折實價258.9萬元，折實呎價約8,379元。

兩房售價最低為1B座5樓F室，實用面積441方呎，折實價391.2萬元，折實呎價約8,871元。項目部署明天起收票，有望下周公布銷售安排。

資料顯示，同系列第1期意嵐，曾於去年7月推出首批139伙，折實平址呎價約9,988伙，當時為整體新盤市場8年來最低，惟其後有元朗區樓盤開出更低價錢。