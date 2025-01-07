南豐廣場設森林互動學習探索區　培養孩子保育意識

【營業資訊】領展資產管理有限公司(領展)位於坑口的南豐廣場，是將軍澳區內最多教育機構的集中地，匯聚多達50間教育機構，涵蓋多個領域，包括音樂、語言、運動及藝術培訓等，為小朋友們提供一站式的學習平台，滿足他們多元化的課程需求。南豐廣場為了進一步提升學習體驗，邀請了本地藝術家為商場中庭設計以動物為主題的空間，多組巨型動物裝置除了適合「打卡」，更讓小朋友有機會學習動物知識，培養自然保育意識。

南豐廣場為了讓小朋友能夠在互動體驗中探索及成長，以「森林探索」為主題，選取深受小朋友喜愛的動物為藍本，攜手本地藝術家Maf Cheung創作五組巨型動物裝置，由小熊貓、水豚、樹懶、鼴鼠和樹熊組成「奇趣動物探險隊」。該選材有別於一般常見的貓和狗等動物，而是選取一些在日常日活中較少機會接觸的動物，以激發小朋友的好奇心和探索欲望。場內裝置以生動有趣的形式引導小朋友探索森林生活，讓他們有機會認識及學習這些動物的習性和生活方式，增強對自然生態的認識，並培養自然保育意識，讓他們明白保護這些珍貴生物的重要性。

新空間的設計理念以互動學習為核心，結合教育(Education)、體驗(Experiential)、娛樂(Entertainment)、探索(Explorability)和啟發(Enlightenment)五大元素。除了設有多個矚目的巨型動物裝置供「打卡」，商場地板還印有各種動物的腳印圖案，結合互動數碼遊戲，讓小朋友通過趣味遊戲探索，培養自主學習的態度。此外，場內不同位置設有裝飾，介紹不同動物的冷知識，富有教育意義。

南豐廣場作為區內標誌性的一站式教育機構集中地，充分利用教育商戶多元化的優勢，並通過這次改善工程，設計全新的教育主題空間，結合教育與娛樂元素，讓小朋友超越傳統教室的學習界限，使學習變得更加生動有趣。

南豐廣場為配合新主題空間登場，將於1月11日至12日舉辦「奇趣動物嘉年華暨招生日」，屆時將舉行一連串精彩活動，場內多間補習社、藝術機構及興趣班將提供限時報讀優惠和課程講解。即場報讀課程或在場內以電子貨幣消費滿指定金額及完成任務，更可以參加「奇趣動物小食店」攤位遊戲，模擬烹調食物造型的玩偶。現場除了設有攤位遊戲，在1月11日更有跆拳道、舞蹈和音樂表演，以及動物知識問答比賽，為大家帶來充滿樂趣的周末。