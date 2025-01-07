海盈山加推65伙　折實平均呎價21845元　較首批低22%

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目以「開心置盈價」推出新一批單位，定價已考慮近期市況因素，涵蓋49伙兩房至16三房單位，實用面積486至661方呎，折實價約950至約1,889.7萬元，折實呎價約19,366至28,589元

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，兩房售價最低為2B座6樓E室，實用面積488方呎，連回贈計折實價約950萬元，折實呎價約19,476元。項目部署明天起收票，預料農曆新年前開售。

太古地產董事-住宅業務杜偉業指，減息周期展開，加上國內有連串刺激經濟措施，料樓市中長期會穩定發展。信和置業執行董事田兆源認為，樓盤有現樓優勢，而政府推出吸引專才措施，料該盤會受投資者追捧。

資料顯示，該盤屬港島南岸4A期，提供432伙，於2023年7月推出首批88伙，當時折實平均呎價約27,989元。惟其後由其他發展商推出的3B期在去年開價，折實平均呎價大幅下降至約21,968元。