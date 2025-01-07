港府本季招標推出1幅東涌住宅地　涉745伙

發展局公布賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，本財政年度第四季(2025年1至3月)將以招標形式推出1幅住宅地，為東涌新市鎮第106B區住宅地，屬於新增地皮，預計總樓面約3.72萬方米，料提供745個單位，較上季增加約一倍。

今季市區重建局亦會推出一個項目，為旺角山東街/地士道街重建項目，預計提供340伙。

私人項目方面，季內有兩個規模較小的項目完成地契修訂，涉及13伙。綜合各土地來源，今季房屋供應約1,100伙。

連同本財年首三季(2024年4至12月)，本財政年度來自不同來源的住屋供應共約8,340伙，相比年度供應目標約1.32萬伙，達標約63%，而相關數字尚未反映今季無須修訂地契個案。

資料顯示，今次推出的東涌第106B區住宅地，曾於2023年第四季招標，當時收到4份標書，惟最終標價未達要求而流標收場，地皮其後亦從賣地表剔出。

發展局指出，了解業界意見後，發展商傾向沒有要求興建政府設施，規模較小及已平整的土地，以減省發展成本。

今次推出的東涌地屬填海區用地，毋須進行平整工程，首次推出時，區內道路尚未開通，建築上會有困難，當年預計可承載約400多伙，平均每伙實用面積約90方米。但隨着附近的新道路完工，增加連接性，相關技術部門檢視過後，認為基建配套可負荷較多伙數，故減少單位面積，令單位量加至約745伙，並表示整區可額外增加約4,000伙供應。