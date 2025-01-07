亞洲金融論壇下周舉行　港府冀藉此展示香港新優勢

亞洲金融論壇將於下周一及二（13至14日）舉行，預計將吸引超過3,600位金融和商界翹楚參與，當中邀請到的講者包括世界銀行前首席經濟學家兼資深副行長林毅夫、世界經濟論壇人工智能理事會聯席主席斯圖爾特‧羅素（Prof. Stuart Russell）、創新工場董事長李開復及阿里巴巴集團主席蔡崇信，以及來自安盛、花旗集團、Federated Hermes、滙豐銀行、聯想、春華資本等領袖代表。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，藉着即將舉辦的亞洲金融論壇，港府正好利用這個雲集海外內和本港金融及各界別頂尖人士的場合，向全球展示香港在金融方面的新動能和新優勢，讓與會者在建立網絡的同時，也可以深入了解香港如何能在他們尋求新機遇時與他們並肩開拓更多新合作關係和發展領域。

亞洲金融論壇2025策劃委員會主席、滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，今屆亞洲金融論壇以「啟動增長新引擎」為主題，聚焦多個具潛力市場包括東盟、中東地區(尤其是海灣合作委員會成員國)及香港可以發揮的作用。她續指，香港作為結合內地、國際兩大優勢的城市，在內地企業計劃拓展或投資海外業務的過程中，擔當「出海」中轉站的角色，以及繼續吸引海外人才及投資者，協助內地及海外企業發展。