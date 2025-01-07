南豐新邨兩房戶售473萬元　呎價險守1.2萬

港島私樓上車屋苑「4字頭」有交易。鰂魚涌南豐新邨兩房單位，減價27萬元後，以473萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原袁廣達指，鰂魚涌南豐新邨12座高層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價500萬元，以473萬元沽出，呎價約12,097元，新買家為用家，原業主於2010年以312萬元購入，持貨約14年帳面獲利161萬元。

●中原沈興和表示，西營盤銀行大廈高層G室，實用面積約397方呎，一房間隔，去年4月叫價450萬元連租約放售，終以309萬元轉手，呎價約7,783元，新買家為投資客，料享約5.8厘租金回報。

－－－－－

九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡昇御門2座低層D室，實用面積約708方呎，套三房間隔，以950萬元沽出，呎價約13,418元，原業主於2012年2月以約961萬元買入，持貨快將13年帳面蝕讓11萬元離場。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳天晉IIIA期3A座中層A室，實用面積約673方呎，套三房連開放式廚房設計，叫價1,238萬元，經多番議價後，用家以1,088萬元購入，呎價約16,166元，原業主於2014年以約784.5萬元一手購入。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園2座高層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，望內園景，附裝修，去年8月於未補價第二市場叫價610萬元，放盤約4個月一口減價40萬元，白居二以570萬元購入，呎價約9,661元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山新港城D座中層2室，實用面積約321方呎，兩房間隔，叫價約455萬元，日前議價後以444.8萬元易手，呎價約13,857元，新買家為上車客。

●中原龐耀昌指，大圍居屋美松苑E座高層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約510萬元，議價後以460萬元獲承接，呎價約11,471元，新買家為區內用家。據悉，原業主於2020年購入，其後曾作內部轉讓，帳面貶值約15.6%。

●中原吳謙成表示，大圍及沙田1月暫錄約15宗二手買賣，沙田中心安寧大廈中層C室，實用面積約347方呎，兩房間隔，叫價約498萬元，議價後以459萬元獲承接，呎價約13,228元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，大圍居屋美柏苑低層6室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場叫價488萬元，放盤約5個月，減價82萬元，最終以406萬元沽出，減幅約16.8%，呎價約9,083元。

●利嘉閣李偉佳稱，沙田好運中心柏林閣中層F室，實用面積約334方呎，兩房間隔，望河景，叫價450萬元，上車客議價後以423.5萬元成交，低市價約5%，呎價約12,680元，原業主於2018年以約538萬元買入，約7年帳面蝕114.5萬元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田居屋愉田苑A座高層7室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場成交價316.8萬元，呎價約7,056元，原業主於1982年12月以17.44萬元一手購入。

●中原黎宗文指，沙田花園城2期1座中層B室，實用面積約269方呎，兩房間隔，叫價約318萬元，議價後以308萬元獲承接，呎價約11,450元，新買家為上車客，原業主於2016年以約300萬元購入，約9年帳面獲利8萬元。

●中原楊頌堯表示，大埔新興花園3座中層G室，實用面積約591方呎，三房間隔，叫價約600萬元，議價後以500萬元易手，呎價約8,460元，新買家為區內客。

●美聯吳偉文稱，上水居屋翠麗花園4座低層B室，實用面積約484方呎，兩房設計，未補價第二市場叫價230萬元，最終獲區內自住客議價兩萬元，以228萬元承接，呎價約4,711元。

●中原王勤學指，元朗1月暫錄得13宗二手買賣，溱柏3座中層B室，實用面積約633方呎，兩房連儲物房間隔，享山景，叫價550萬元，議價後以548萬元成交，呎價約8,657元，較上月同類成交上升約6%。

●祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊景湖居4座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，外區退休人士見單位附裝修，加上原業主願意減價22萬元，決定一筆過以378萬元購入自住，呎價約8,552元，原業主於2015年以約372萬元購入，僅升值6萬元。

●美聯梁浩文表示，屯門海翠花園1座低層G室，實用面積約668方呎，套三房設計，叫價560萬元，獲區內自住客「零議價」承接，呎價約8,383元，原業主於2016年以約587萬元購入，持貨約8年多帳面蝕27萬元。