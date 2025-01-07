拍賣場日內連沽6物業　離島銀主盤叫高5成仍139萬拍出

細價離島銀主住宅單位被高逾五成拍出，成交價仍低於150萬港元，呎價不足4,000元。環亞物業拍賣一口氣沽出6項物業，涉及成交額共逾2,400萬元。

該公司董事總經理區蘊聰表示，是次共沽出4項住宅，以及各一個車位及工業單位，當中包括4個銀主盤。其中，上述為坪洲南灣新村中層後座村屋銀主單位，建築面積約350方呎，拍賣開價90萬元，獲3至4組客出價競投，終被搶高49萬元或約54.4%，以139萬元拍出，成交呎價約3,971元。

另一個銀主住宅為旺角百利達廣場低層G室，實用面積約454方呎，3客搶高70萬元，以520萬元拍出，呎價約11,454元，較個別銀行網上估價低約11%；相比原業主2015年購入價，物業帳面貶值約2.6%。

此外，同場亦拍出兩項非住宅銀主盤，其中，何文田富威花園地下單號銀主車位，開價98萬元，以141萬元拍出。而火炭華耀工業中心第L1層單號單位，建築面積約2,911方呎，搶高100萬元，以988萬元賣出。

同場售出兩個住宅業主盤，當中，油麻地咸美頓街22號高層唐樓單位，現分間為3個套房，部分交吉及部分連租約，實用面積約510元，成交價245萬元，搶高約7.5%，呎價約4,804元。荔枝角美孚新邨3期百老匯街53號高層戶，僅以開價388萬元售出，呎價約5,915元，較個別銀行估價低逾40%。