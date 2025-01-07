屯門新盤入場費242萬　黃竹坑站項目劈價部署新一輪銷售

2025年首周，新盤市場接二連三有樓盤減價。屯門樓盤開價，首批折實平均呎價不僅低於1萬元，甚至較半年前推出的上一期再低約2%，入場費為折實價242萬元，被代理形容為「車位價」。同日，香港仔黃竹坑站現樓項目，劈價逾兩成部署新一輪銷售。

●屯門黃金海灣第2期珀岸首批128伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周二(7日)公布首張價單，提供128伙，折實平均呎價約9,788元，較同系列第1期半年前首批低約2%。首批單位包括36伙開放式戶，57伙一房單位，30伙兩房單位，及5伙三房單位，實用面積由304至651方呎，折實價介乎242.2萬至656萬元，折實呎價由7,941至12,040元。

●香港仔港島南岸海盈山減價加推65伙

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房售2,258萬

●元朗站The YOHO Hub II三房924萬

●馬頭角文曜三房成交價1,857萬

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周二(7日)錄得今年首宗成交，以逾1,857萬元售出三房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，最新售出10樓C室，實用面積904方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，以1,857.45萬元成交，呎價約20,547元。

●將軍澳海茵莊園高層一房呎售約20,074元