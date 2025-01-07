屯門新盤入場費242萬 黃竹坑站項目劈價部署新一輪銷售
2025年01月07日 22:04
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2025年首周，新盤市場接二連三有樓盤減價。屯門樓盤開價，首批折實平均呎價不僅低於1萬元，甚至較半年前推出的上一期再低約2%，入場費為折實價242萬元，被代理形容為「車位價」。同日，香港仔黃竹坑站現樓項目，劈價逾兩成部署新一輪銷售。
●屯門黃金海灣第2期珀岸首批128伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周二(7日)公布首張價單，提供128伙，折實平均呎價約9,788元，較同系列第1期半年前首批低約2%。首批單位包括36伙開放式戶，57伙一房單位，30伙兩房單位，及5伙三房單位，實用面積由304至651方呎，折實價介乎242.2萬至656萬元，折實呎價由7,941至12,040元。
●香港仔港島南岸海盈山減價加推65伙
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周二(7日)加推價單3號，提供65伙，最高折扣率上調至22%，扣減折扣及回贈後折實平均呎價約21,845元，較1年半前首批低約22%。新一批單位涵蓋49伙兩房至16伙三房單位，實用面積486至661方呎，折實價約950至約1,889.7萬元，折實呎價約19,366至28,589元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房售2,258萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周二(7日)售出2座11樓C室，實用面積764方呎，兩房間隔，成交價2,258萬元，呎價約29,555元。
●元朗站The YOHO Hub II三房924萬
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，今(7日)以924.24萬元售出第6座22樓J室，為實用面積639方呎的三房單位，呎價約14,464元。
●馬頭角文曜三房成交價1,857萬
建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周二(7日)錄得今年首宗成交，以逾1,857萬元售出三房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，最新售出10樓C室，實用面積904方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，以1,857.45萬元成交，呎價約20,547元。
●將軍澳海茵莊園高層一房呎售約20,074元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(7日)錄得1宗高層單位成交，為2座37樓D5室，實用面積283方呎，成交價568.1萬，呎價約20,074元。發展商指，全盤累售1389伙，套現近78.6億。