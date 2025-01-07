每百Yen兌港元低見4.9算創半年低　日本高官有咩解釋？

日本央行將在今月23至24日議息，此前日圓匯價續創半年最弱，多少反映貿戰逼近之下，亞洲各國率先以貶值手段應對情況。周二日圓兌每美元曾經觸及158.42，折合每百日圓兌港元跌至4.9水平，兩者均創去年7月之後新低。日本財務大臣加藤勝信則對投機性日圓拋售發出新警告，強調當局將採取適當行動應對匯率過度波動。

加藤勝信去年曾參選自民黨總裁選舉，雖然當時敗給石破茂，失落總裁及日揆之位，繼而接替鈴木俊一出任財務大臣。他提及，對近期外匯走勢表示擔憂，又指留意到外匯市場出現單邊、突然的波動，將針對外匯過度波動採取適當行動，希望外匯市況能反映基本面。

雖則加藤勝信和日央行行長植田和男近日均異口同聲對圓匯走勢表態強硬，但市場仍對賭日圓繼續向下。事關隔夜掉期交易顯示，現時日本央行今個月加息的機率只有48%，相較去年12月初同一調查逾80%的機率為低。

日股越4萬 晶片板塊飆

惟要留意，日央行雖未重啟加息步伐，但已經着手縮減買債規模，繼而導致日本貨幣基數連續4個月萎縮，並且創17個月以來最大跌幅。數據顯示，去年12月日本貨幣基數的平均餘額按年少1%，至658.52萬億日圓，是2023年7月以來最大跌幅，平均餘額也創21個月來新低。所謂「貨幣基數」，是指包括流通紙幣、流通硬幣以及顯示金融機構手頭資金總量的「現金往來帳戶」。

日本股市周二則止跌回升，其中日經平均指數自去年12月底以來再次升穿4萬點收市，收報40,083點，升776點或1.97%；東證指數(TOPIX)升30點或1.1%，報2,786點。板塊方面，受惠英偉達宣布新一代晶片及軟件服務，一眾半導體相關股顯著做好。其中，晶片製造大廠東京威力科創(Tokyo Electron)狂飆11.25%、測試設備商愛德萬測試(Advantest)漲4.72%。

此外，日圓貶值持續連帶當地零售業醞釀變天。繼經營連鎖便利店7-ELEVEN的Seven & i Holdings，去年傳出獲OK便利店(Circle K)母企加拿大Alimentation Couche-Tard(ACT)洽購之後，最新美國私募基金KKR有指正考慮出售日本連鎖超市西友(Seiyu)，作價值或達數十億美元。

消息指，包括零售商永旺(Aeon)、唐吉訶德母企泛太平洋國際控股等均有參與競標西友。現時KKR和美國零售巨頭沃爾瑪分別持有西友85%和15%股權，據報沃爾瑪所持有的股權亦有機會出售，預期下月將揭曉西友股權花落誰家！