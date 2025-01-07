美股3大指數早段靠穩　道指升183點

美股周二早段靠穩，道指曾升183點，報42,889點；標指升13點，報5,988點；納指升4點，報19,869點。港股夜期報19,550點，升60點，高水102點。

美股今年開局維持強勢，但對於接下來後市的走勢，愈來愈多專家都變得審慎。近日更有聯儲局官員罕有地警告股市目前估值過高，似乎進一步證實目前市場確實存在泡沫。聯儲局理事庫克(Lisa Cook)直言︰「多個資產類別的估值都處於高位，包括股票和公司債……這意味着市場可能已經完全定價(反映了所有利好因素)，因此更容易出現大幅下跌。」

庫克指出，資產價格的下跌，可能由經濟壞消息或投資者情緒變化引起。這番言論不難令人聯想起，於1996年科網股泡沫剛起之時，時任聯儲局主席格林斯潘就一度提出股市「非理性繁榮」的警告。當然，從泡沫出現到爆破的時間可能會相隔非常之久，也有可能轉瞬發生。

著名美股大淡友、摩根士丹利投資總監威爾遜(Michael Wilson)表示，隨着美國10年期國債孳息率重回4.5厘以上，美股與債息走勢的「負相關」已愈發明顯，即債息走高會拖累美股的表現。他解釋指，由於美息高企，導致美元匯價上揚，而目前美元匯價已經接近「對擁有大量國際業務的公司帶來壓力的水平」，因此上半年美股可會有所回調。