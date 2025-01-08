【東方日報產評】壓華科企美技窮　自立抗霸鬥心雄

中國科技發展一日千里，國策推動科技業朝高質量自主自立自強發展。面對來自中國的威脅，美國不斷加大對中國科技的制裁，最新又將中國多家科技企業納入所謂「中國軍工企業名單」，引發股市波動。惟若冷靜思考，這幾年美國制裁不斷，卻無阻中國科企發展，美霸藥石亂投的種種「咆吼」與威嚇，作用在遞減，反開始招來中國反制。中國難阻美國搬石砸腳，也不用心存僥倖美國會對中國鬆手，得堅持走自我發展的道路，始有望爭取到應有的話語權！

無可否認，中國在晶片技術方面與美國的水平有一段距離，依賴美國供應高端晶片及相關設備，換來被美國卡脖子，說對中國科技發展毫無影響，是不符合事實。更貼切的講，這幾年正因中國科技飽受美國「龍門任搬」的打擊，才堅持要走技術自主自強的路，以國策傾盡全力推動國產芯計劃。結果中國的關鍵科企如華為、中興、中芯並未因美國制裁而倒下，反而愈戰愈勇，說明美國的霸道行為充其量只會一定程度拖慢中國科技發展，卻難阻中國科技進步的大方向。

反觀美國科企雖仍掌握技術優勢，但面對中美競爭距離不斷收窄，且不可能放棄龐大中國市場的殘酷現實。就以全球科技界盛事國際消費電子產品展覽(CES)為例，美國第一大晶片企業在拓展智能汽車領域所組成的聯盟，還是不少得中國車企參與；美國第一大電動車企在中美鬥得你死我活，仍在內地開設新廠房，經營龐大的內地汽車市場。畢竟中國有龐大消費群，既是理想的技術實驗場，也是能提供大數據的大市場，都是美國科企賴以發展的重要資源，這說明中美有着共同利益，尤其是在拓展人工智能等新技術領域，兩強各有優勢，互惠互補，不可能誰壓過誰、誰取代誰。

中國晶片技術落後於美國，但不等於不能發展自有技術，反而龐大的競爭壓力迫使中國加速自主技術發展，時間會證明美國圖以各種制裁來打壓中國科技發展的做法徒勞。比如近日美國再納多家中國企業入「中國軍工企業名單」，限制相關企業成為美國軍方的供應商，但實際上不涉禁止投資命令，亂出七傷拳將不涉中國軍工的關鍵科企納入名單，一則失公信力，二則行動沒實際效用，三則只會加大美國「地緣政治風險」的國際形象，減少與美國經貿來往就成了應對之法。

如無意外，相關做法牽動的短期市場波動，無礙中國科企長遠發展。事實上，中國不可能對美國放行心存僥倖。回看上世紀80年代，日本科企曾在半導體技術、通訊和電子等領域挑戰美國的技術水平，卻遭美國霸權打壓、技術綁架，到最終日本科企衰敗收場，足叫中國警惕，只有堅持走自主自立自強的發展道路，才能有效確保自身利益，保障安全及合理發展的權利。

畢竟今日的中國，並不是當年的日本；當年的美國，也不是今日的美國。世界沒有一本通書可看到老，美國繼續誤判中美關係，最終必然自嘗苦果。