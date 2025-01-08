聯想集團完成發行換股債及認股權證

於2025年1月8日，本金總額為20億美元的3年期零息可換股債券已發行予投資者沙特主權基金(PIF)旗下公司Alat埃耐特。換股價已經調整為每股10.02元。假設可換股債券按該調整換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換為15.59億股股份，佔透過發行轉換股份而擴大的已發行股份數目約11.17%。同日，公司與投資者亦訂立戰略合作下計劃的生產營運計劃協議與業務發展合作協議。

交易完成後，聯想將在沙特阿拉伯首都利雅得設立中東及非洲地區總部，並在該國新建一座可持續的製造基地，為該地區乃至全球客戶提供服務。根據計劃，新工廠將預計於2026年起開始生產，預計年產個人電腦和服務器數百萬台，成為由布局在阿根廷、巴西、中國、德國、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美國等30多個市場的製造基地所構成的聯想全球製造網絡的重要組成部分。

此外，聯想與Alat埃耐特還達成一項業務拓展協議。聯想沙特利雅得總部還將在沙特投資旗艦零售店，並進一步加大在中東及非洲地區的研發、市場營銷及戰略合作方面的投資力度。

另外，11.5億份認股權證已獲悉數認購及發行，其中：(i)6.552億份認股權證(佔認股權證總數約56.97%)分配予不少於6名獨立承配人；(ii)2.216億份認股權證(佔認股權證總數約19.27%)分配予管理層參與者的投資控股工具Wisdom Summit Limited；及(iii)2.732億份認股權證(佔認股權證總數約23.76%)分配予初始認股權證認購人。