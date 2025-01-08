內地落實手機等數碼產品購新補貼　每件不超過500人幣

國家發展改革委員會財政部發布通知，今年將加力擴圍實施大規模設備更新及消費品以舊換新政策。

擴圍支持消費品以舊換新方面，包括實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數位產品，單件銷售價格不超過6,000元人民幣(下同)，以產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

另外，繼續支援冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用爐具、吸油煙機等8類家電產品以舊換新，將微波爐、淨水器、洗碗機、電鍋等4類家電產品納入補助範圍。個人消費者購買上述12類家電中2級能源效率或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的15%；1級能源效率或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的20%。每位消費者每類產品可補貼1件（冷氣產品最多可補貼3件），每件補助不超過2,000元。2024年已享有某類家電產品以舊換新補貼的個人消費者，2025年購買同類家電產品可繼續享有補助。

內地完善汽車置換更新補助標準，個人消費者轉讓登記在本人名下乘用車併購買乘用車新車的，給予汽車置換更新補貼支持，購買新能源乘用車單台補貼最高不超過1.5萬元，購買燃油乘用車單台補貼最高不超過1.3萬元。

通知內提到，國家發展改革委員會主導安排超長期特別國債資金支持設備更新，用於落實通知第所列支持政策和符合條件的項目建設；直接向地方安排超長期特別國債資金支持消費品以舊換新。