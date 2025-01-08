張智威：港股或下試萬九關 騰訊忌心急撈貨
2025年01月08日 11:05
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信誠證券聯席董事張智威(Alvin)表示，港股自從跌穿20,000點關後，技術走勢上持續偏弱，預計有機會下試早前低位19,000點附近。他解釋，主要是因為市場擔心美國候任總統特朗普1月20日正式入主白宮後，中美關係變得緊張；加上日前美國拜登政府突然出招，將騰訊(00700)等企業遭美國國防部列入「中國軍事企業清單(CMC)」中，令到投資者入市意欲非常緊慎，繼而令港股反彈乏力。
另外，南非Naspers旗下Prosus(00700)再減持騰訊，Prosus昨日(7日)在場內沽售36.7萬股騰訊股份，持股降至23.99%。張智威認為，Prosus作為騰訊的大股東，此舉對騰訊中長線有一定壓力；此外，騰訊遭列入「中國軍事企業清單(CMC)」中，他建議投資者留意347.5元支持位，再作部署。
至於中國增加黃金儲備，牽動國際金價上揚，隔夜紐約期金收市升18美元或0.7%，每安士報2665.4美元。張智威指出，環球政局不穩定促使很多央行開始增加黃金儲備，主要考量包括對美元波動的擔憂及美國可能再發債，張預料，未來金價有機會升至每安士3000美元，現階段建議投資者持黃金ETF作長線投資。