張智威：港股或下試萬九關　騰訊忌心急撈貨

至於中國增加黃金儲備，牽動國際金價上揚，隔夜紐約期金收市升18美元或0.7%，每安士報2665.4美元。張智威指出，環球政局不穩定促使很多央行開始增加黃金儲備，主要考量包括對美元波動的擔憂及美國可能再發債，張預料，未來金價有機會升至每安士3000美元，現階段建議投資者持黃金ETF作長線投資。