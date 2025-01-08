全面崩盤即至？投資大師響警　美股已出現3大泡沫迹象

美股出現泡沫的迹象！曾預測金融海嘯和網路泡沫的「價值投資大師」、橡樹資本管理的聯合創始人Howard Marks示警，市場上已出現三個危險信號，包括高估值、對人工智能（AI）過於熱情，與標普500漲幅是否部分來自被動投資者的自動購買，意味着美股或會出現大幅調整。

外媒報道，Marks於給客戶的備忘錄中，列出三個他在股票市場上看到的危險信號，儘管他不認為股市泡沫定必會出現，但重點是市場出現了股票泡沫的迹象。

在備忘錄中，Marks將標普500指數目前市盈率定為22倍，接近見頂水平，轉化為10年回報率是介乎2%到負2%之間。他指，從長遠而言，市盈率調整亦可能被壓縮到短時間內，導致急劇、突然的拋售，就像2000年代初網路泡沫破裂時。

AI成為過去兩年最大的投資主題，他特別提到，AI熱潮也可能擴展到其他高科技領域，他同時表示，對美股七巨頭將「大得不能倒」的隱含假設感到擔憂。美國科技股七巨頭在2024年貢獻標普500指數過半漲幅，不少投資者仍憧憬「七巨頭」未來會有更多的收益。

最後一個危險信號是標指的漲幅是否部分來自被動投資者的自動購買，他們不考慮價值因素。

美股估值之高惹來擔憂。美國聯儲局理事庫克(Lisa Cook)亦罕有發出警告，指美股估值偏高可能大跌。她直言，多個資產類別的估值都處於高位，包括股票和公司債……這意味着市場可能已經完全定價(反映了所有利好因素)，因此更容易出現大幅下跌。」