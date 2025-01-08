羅兵咸永道料港府財赤達948億　財政儲備創新低

羅兵咸永道香港預料，港府年度財政赤字將達948億港元，其中包括958億港元的政府債券淨現金流入，但這預計財赤幾乎是政府原先預計的兩倍。截至2025年3月31日，財政儲備將下降至6,398億港元，相當於約10個月的政府開支，是有記錄以來最低水平；最高水平為28個月。該行稱，如果政府支出繼續以目前的速度增長而不採取措施扭轉這一趨勢，預計政府在未來四個財政年度將面臨赤字。

2024年整體物業交投疲弱，影響了賣地及印花稅的收入。根據羅兵咸永道的最新估算，賣地收入將約為80億港元，較政府原先預估的330億港元低76%。印花稅預計將產生580億港元的收入，較原先估算的710億港元低18%。利得稅和薪俸稅收入將達2,476億港元，比原先預計的2,756億港元減少10%。

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人倪智敏表示，在地緣政治緊張、減息步伐放緩及其他可能窒礙經濟迅速復甦的因素帶動下，預期全球經濟在2025年將面臨更多的不確定性，這些因素亦可能阻礙香港的經濟迅速復甦。

該行建議港府圍繞四大支柱推動經濟發展，包括吸引和留住熟練的勞動力、發揮香港的優勢、推動創新普及和發展銀髮經濟。羅兵咸永道深信，如果採取以一系列措施，將有助鞏固香港作為領先的國際財富管理和金融中心以及國際航運和貿易中心的地位。