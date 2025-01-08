Apple壞消息不斷　券商罕有叫沽　股價睇跌兩成

外媒報道，美國獨立研究公司Moffett Nathanson將蘋果公司(Apple Inc.)評級由「中性」下調至「賣出」，且毫不留情地給予188美元低目標價，意味蘋果公司股價以周二(7日)收市價242.21美元計，將再跌約22%。據媒體數據，在華爾街研究蘋果公司的60多位分析師中，只有4位給予賣出或相當於賣出的評級。

Moffett Nathanson資深分析師Craig Moffett在報告中提到，雖然蘋果公司仍然是一家「真正偉大的公司」，但由於有關蘋果公司的壞消息鋪天蓋地，但股價卻毫無理由地上漲。「儘管過去幾個月蘋果公司股價穩步上漲，但實際上卻不斷傳來壞消息。」

最令Moffett擔心的是，iPhone 16的銷售不溫不火，儘管新的人工智能(AI)軟件更新已發布。他認為，市場對蘋果公司股票的風險過於輕視，公司在AI領域的成功已經被充分定價。「我們不僅沒有看到任何升級周期的迹象，且見到愈來愈多證據表明，消費者對AI的功能無動於衷。」

在Moffett看來，這一點再加上蘋果公司股票的定價已相當充分，表明蘋果公司股票的設置並沒有為投資者提供有利的風險回報。「在我們看來，在這種充滿挑戰的背景下，蘋果公司股價的前景很不幸，顯然沒有吸引力。」

Moffett也指，蘋果公司股票的估值也接近歷史極端水平。他強調，儘管其增長率是同類股票中最慢，但它是最昂貴的「科技七雄」股票之一。「如果iPhone 16真的超出人們預期，或者Apple Intelligence確實預示一個真正巨大的服務機會，也許這一切都是有意義。惟現實情況是，市場已經定價，引發擔憂的風險只增不減。」