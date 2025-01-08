瑞銀調低港今年樓價預測至持平　對港鐵九倉仍審慎

瑞銀發表研報，指持續的高股息收益率及潛在的股票回購，可以在利率及宏觀不確定性中提供下行保護。另一方面，人民幣貶值或會對內地曝險較大的股票及香港零售業主造成不利影響。該行並認為持續的財政赤字，或會推動對住宅市場的進一步政策支持。相反，如果港府削減開支，導致收入增長嚴重受阻，則可能對本港消費和置業情緒造成下行壓力。

住宅市場方面，瑞銀將今年本港樓價預測從0至5%的升幅，下調至持平，以反映美國大選後可能減少的減息次數，並相信人口流入將推動本港住宅租金上升。因此，該行認為本港住宅市場今年底將實現50個基點的「正利差」，即投資住宅物業的回報較借貸成本為高，短期內持續的高供應量及宏觀不確定性可能會限制上行空間。如果樓價進一步大幅下跌，預計將推出允許個人使用強積金購買或租賃房產等支持政策。

至於寫字樓，瑞銀認為，寫字樓供應膨脹在2027年前仍將是一大挑戰，預計今年空置率將上升至介乎約13至17%。同時，去年非本地企業數量及員工規模增加或會為市場帶來正面驚喜，預期今年寫字樓租金降幅將略有收窄。

零售商舖方面，該行維持謹慎，預測商舖租金今年將再降0至5%，因儘管入境遊客數量增加，但人民幣貶值或會拖累內地遊客人均支出，本地消費流失同時亦可能仍會持續。