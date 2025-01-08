上商林俊泓：中美貿易戰業港影響大　料今年GDP降至2%

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，香港經濟主要由出口貿易帶動，若中美發生貿易戰，將對本港經濟構成嚴重影響；以美對華商商品加徵10%關稅計算，或對本地GDP構成1%的影響。但他相信，內地當局出台的刺激經濟政策，以及人民幣貶值將分擔相關風險，料今年香港GDP將輕微放緩至2%。

港府早前預期將錄得千億財赤，林俊泓坦言，對本港財政的看法不樂觀，認為現時缺少賣地收入及印花稅收入合計數百億元，相信兩項收入短期難以重返2018/19年水平，因要達到當年水平才做到整體財政收支平衡。港府需另尋他法以達至收支平衡，但估計開徵新稅需時，或調整差餉徵收率階梯。

本地樓市方面，林氏預期，今年樓價將有零至5%的增長。雖然減息令部分物業租金回報高於按息，使置業人士持貨能力上升，不過發展商推盤步伐放慢，即使仍有少數發展商積極推盤，惟維持現有推盤價格水平；由於大部分發展商資金流穩維，預料將不會蝕賣，要待發展商去庫存後，樓市才會企穩。

他指到，港元拆息(Hibor)近日高企，主要受到農曆新年、國內挾息、企業派息等因素影響，料將持續至農曆新年過後逐漸回落，但相信不會跌穿3厘。

林俊泓又料，今年港元最優惠利率(P)仍有下跌空間，或會跟蹤美國減息兩次，每次0.125厘，上下半年各減一次；料今年底利率或會回落至5厘水平。