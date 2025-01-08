南屏匯花園洋房命名為駿康園　下周一推出兩座標售

宏富遠東元朗屏柏里8號南屏匯，項目花園洋房部分正式命名為駿康園，並於周三(8日)公布銷售安排，推出兩座洋房於下周一(13日)起招標發售。

該公司行政總監黃子斌表示，南屏匯分層單位早已全數沽清，現壓軸推出項目8座花園洋房，並重新命名展開招售。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩指出，該盤每座洋房均附設花園及雙車位，率先招標為2號及7號交樓標準洋房，實用面積2,610及2,393方呎，分別為四房雙套房及三房雙房間隔，兩座洋房將安排客戶預約參觀。

他又指，同區洋房去年成交呎價約1.3萬至1.5萬港元水平，相信駿康園於農曆新年前可錄得成交。

此外，該盤亦設有一座連裝修家具示範屋供預約參觀，為項目5號洋房，實用面積2,421方呎，三房雙套房設計，花園面積341方呎。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2025年將有三大利好因素推動樓市，包括息口回落、積極政策及經濟改善，加上恢復一簽多行，樓市亦會受惠。

今年市場利好因素較多，對樓市感到樂觀，相信可以穩中向好。新一年各區新盤陸續起動，料本月一手成交可達800宗，樓市小陽春有望提早出現。