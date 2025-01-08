瑞銀梁展嘉料港府傾向樓價穩定　未來或推支持政策

港府本財年赤字再達千億元，瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉坦言，過去幾年財赤主因是土地收入少，在連年財赤下，相信政府傾向樓價穩定，認為政府為提振市場情緒，未來或會推出支持政策，包括放寬新資本投資入境計劃的限制，將5,000萬元或以上住宅只計1,000萬元的投資額取消、容許使用強積金購買或租用物業等。

他指出，短期住宅樓供應仍然充裕，儘管現有可售資源4.6萬伙，較去年初約5.1萬伙有所回落，但庫存需時約32個月消化，較平均約30個月仍高。對本港房地產發展商而言，現時不急於拍地。

西九龍文化局管理局建議興建7幢住宅，不多於1,995伙。梁氏直言，「佢想拎出賣，但現實是否有人接是另一回事」，認為在樓價弱、供應多、槓桿不低的情況下，發展商不會積極買地。若政府要增加土地收入，首要加快去庫存。

他又指，市場普遍預期美國聯儲局今年減息次數由4次降至2次，共計0.5厘，利率回落幅度較，對中小型發展商壓力較大，甚至要減價套現，涉及4,000至5,000伙。若掉頭加息，商業地產的風險亦隨之增加，因租金回報率及按揭利率停滯，對樓價有負面影響。