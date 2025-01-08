FSMOne：仍看淡內房前景　看好短年期及投資級別債

早前完成美元債重組的融創中國（01918）傳出可能無法在9月限期前償還債券，網上券商FSMOne(香港)環球債券部高級經理陳家朗坦言，內地房企迄今仍未見明顯復甦，融創作為曾經的內企龍頭，兩年前完成貸務重組後，仍要尋求第二次的重組，反應內房市場整體仍未見樂觀，尤其是爆雷房企「翻身」的機會很低。

他引述統計指，目前整個內房的美元債當中，已有70%的資金涉及債務違約，行業經歷完「大洗牌」，內地「千億房企」數目由數年前的20多間，大幅縮減至約10間，且國企為主。他直言，「連融創都做不了帶頭作用，（其他已違約的房企）兩三年內未見有明顯改變的機會。」

不過，FSMOne仍看好亞洲高收益債券表現，又指目前不少基金已將內房債剔除，因此不擔心其風險。他建議投資者應集中留意短年期債券，現時收益率有一定吸引力，而十年期債息的合理值約為5%，在接近該水平時投資者才應開始部署長年期債券。企業債方面，考慮到目前高收益債券的整體信貸息差處於過往15年來的最低水平，投資級別債券的相對吸引力較高。

恒指今年目標價19750

FSMOne(香港)總經理沈家麟理論表示，雖然中央於去年宣布的刺激措施引發中國股市一輪反彈，但截至今年1月初，其中近3分之2的升幅已被抹去，反映政策預期未能接力，中國股市受情緒主導呈現波動格局。事實上，內地長期的結構性問題猶在，包括超低通脹、内需疲弱、地方政府債務高企、以及房地產危機等。

不過，當局應對經濟挑戰的態度積極，預計今年將進一步加大行動；若然推出更多貨幣政策和財政政策，在「穩住房，促消費」的情況下，投資者情緒或許錄得改善。他認為中國股市的反彈浪能否持續，將取決於中美貿易因素和内地的長期結構性改革，而後者需要政策發力及放寬民營資本態度的兩個條件才能實現。以9倍目標市盈率計算，恒生指數於2025年的目標價為19,750點水平。