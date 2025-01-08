世邦魏理仕：去年本港商廈空置率增至17%　料今年續升

世邦魏理仕最新發表的《2025年香港商業房地產市場展望》指出，受惠於減息帶動，以及內地刺激經濟措施的支持，雖然貿易衝突或加劇，但商業地產市場動力預計在2025年將進一步改善；該公司香港區研究部主管陳錦平表示，隨着融資成本下降，預計今年商業房地產交易量有溫和增幅。而寫字樓及工業物業業主面對供應過剩的挑戰，租金水平將繼續對租戶有利。

他又預計，旅客增加將推動餐飲行業，但消費模式的結構性轉變將阻礙零售額大幅增長，零售租賃需求或保持穩定。即使利率呈下降趨勢，但高空置率及預期未來供應競爭下，各物業板塊的資本值或會在今年繼續受壓。

該報告提到本港甲級寫字樓租賃活動在2024年第四季度出現季節性放緩，上季淨吸納量為負數，達負191,500方呎，全年達為正數，達到956,000方呎，為2018年以來的最高水平。大中環地區的淨吸納量負24,900方呎，全年負10,800方呎，為本港各個地區今年度唯一一個地區淨吸納量為負數。

去年整體空置率上升約0.2個百分點至約17%，空置量進一步攀升至1,520萬方呎。空置率過剩導致去年第四季租金按季下跌約1.7%，全年租金下跌約6.3%，較2023年下挫約5.5%跌幅加劇。該公司香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩預期，2025年內地的經濟政策或會刺激香港IPO活動增加，並提振本港金融業的發展，新租賃量預計將按年增加約5%。新增供應或會令空置率從目前的17%繼續上升，租金將再下降約5至10%。

零售租賃市場中，餐飲業仍然為最活躍的板塊，在2024年租賃面積達約377,000 方呎，時尚零售商亦為一活躍板塊。多個國際品牌重新進入或擴大在港業務，該行業租賃面積總計約97,700方呎，按年增長約30%。去年第四季4個主要購物區一線街道商舖空置率上升約1個百分點，按年則下降約1.3個百分點至約7.8%。核心區商舖租金按季上升約1%，全年增幅約5.7%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強展望2025年，核心區一線街商舖空置率將保持在相對較低的水平，並支持 2025年租金上升約5%。

此外，該公司香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文稱，今年貿易緊張局勢升級將對工業租賃需求和租賃量帶來壓力。不過，隨着內地的內需加速增長及香港貿易增長趨穩，物流空間的潛在需求將會改善。預計2025年倉庫租金將輕微下跌約5%以內。

至於，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷補充，2025年借貸成本預計將進一步下降，但若美國通脹壓力再次出現，息口下跌幅度或未如市場預期。即使減息持續，空置風險較高板塊的資本價值仍將面臨下行壓力，將為用家及長期投資者提供寶貴的機會。