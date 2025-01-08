愉景新城高層兩房劈價1成沽　呎價守1.2萬元

農曆新年前夕，二手業主加快劈價出貨。荃灣愉景新城兩房單位，放盤約一個月，減價約10.9%後，以579萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃祥湧稱，西半山安景閣高層A室，實用面積約314方呎，兩房間隔，新買家為外區客，睇樓後即進行洽購，原業主叫價520萬元，以終以460萬元成交，略低於市價，呎價約14,650元。

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九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡悅目中層G室，實用面積約429方呎，兩房間隔，以640萬元沽出，呎價約14,918元，原業主於2018年7月以約835萬元買入單位，約6年半帳面需蝕讓195萬元，貶值約23%。

●利嘉閣林海鈞稱，長沙灣愛海頌5座低層E室，實用面積約507方呎，兩房連開放式廚房間隔，望內街景，成交價680萬元，呎價約13,412元，新買家為投資者，擬購入作收租用途，原業主在2020年以約896.7萬元一手買入，帳面蝕216.7萬元。

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新界區

●美聯鍾志宇指，荃灣愉景新城4座高層B室，實用面積約474方呎，兩房設計，一個月前叫價650萬元，議價後以579萬元承接，累積減幅約10.9%，呎價約12,215元，原業主於2011年以約300萬元購入。

●利嘉閣司徒俊傑稱，葵涌新葵芳花園A座中層4室，實用面積約400方呎，兩房間隔，新買家為區內客，計劃趁機購入單位自住，減價40芾萬元，議價後以480萬元成交，呎價約12,000元，約9年帳面獲利約20萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居8座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為區內綠表客，表示熟悉該區環境，見單位附新淨裝修，獲減價約30萬，未補價第二市場以430萬元購入，呎價約7,264元。

●美聯梁浩文表示，屯門康德花園1座高層D室，實用面積約412方呎，兩房設計，早前叫價340萬元放售，即使及後買家議價，以325萬元易手，呎價約7, 888元，原業主於1988年以約37.27萬元購入。

●中原伍耀祖指，天水圍居屋屏欣B座中層14室，實用面積約384方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價350萬元，議價後減至315萬元成交，呎價約8,203元。

●中原王勤學稱，元朗1月暫錄得14宗二手買賣，溱柏7座頂層連天台戶，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價535萬元，減價55萬元，以480萬元成交，呎價約9,393元，原業主持貨約11年，帳面獲利34.8萬元，升值約8%。

●中原陳國輝指，上水欣翠花園3座低層E室，實用面積約657方呎，套三房間隔，叫價約640萬元，日前議價後以590.188萬元沽出，呎價約8,983元，新買家為同區客

●美聯羅航星表示，大圍柏傲莊I的2A座高層E室，實用面積約322方呎，套一房設計，早前叫價750萬元，議價後以700萬元承接，呎價約21,739元，原業主於2020年11月以約821萬元購入，持貨4年多帳面貶值121萬元。

●中原黎宗文指，大圍及沙田區1月錄約17宗二手買賣，沙田翠華花園A座中層6室，實用面積約280方呎，兩房間隔，叫價約350萬元，議價後以318萬元獲承接，呎價約11,357元，新買家為上車客。

●中原龐耀昌表示，大圍金獅花園2期G座中層4室，實用面積約306方呎，兩房間隔，以銀主盤形式放盤，議價後以328萬元獲承接，呎價約10,719元，原業主於2020年以約480萬元購入，約5年帳面跌價152萬元，貶值約31.7%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑J座中層5室，實用面積約428方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價420萬元，放盤約3個月，減34萬元，以386萬元沽出，呎價約9,019元。

●美聯楊震霆表示，馬鞍山翠擁華庭8座中層F室，實用面積約844方呎，叫價900萬元，放盤約5個月，減價至798萬元售出，呎價約9,455元，呎價跌穿1萬元，新買家為回流客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山雅濤居2座高層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，叫價約580萬元，日前議價後以520萬元易手，呎價約10,379元，新買家為上車客。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳新都城1期3座中層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，有裝修，獲同區買家以480萬元承接，較業主於月前叫，一口減價20萬元，呎價約13,187元，原業主持貨約8年帳面損失105萬元。

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