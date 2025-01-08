今年首個新盤開賣　即晚沽9成

今年首場全新盤銷售活動展開，筲箕灣現樓項目上周減價最多三成後，今晚開售47伙，市傳即晚售出約9成單位。北角豪宅項目落實周六起首度招標發售12伙。

●筲箕灣傲華首輪暫沽約40伙

協成行發展旗下筲箕灣傲華，周三(8日)晚上8時起首度發售47伙，全屬減價單位。據市場消息，項目以先到先得形式發售，位於項目現樓的售樓處，於開售前已經有不少代理及準買家排隊等候，估計有約50組準買家出席。截至晚上約9時半，市傳暫沽約40伙，佔推售單位約85%。

●屯門黃金海灣第2期珀岸首日收逾800票

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，自昨日開價後，今(8日)首日接受認購登記。發展商指，截至晚上約8時，共收逾800張入票，以首張價單128伙計，已錄得超額認購逾5倍。發展商透露，項目最快下周公布銷售安排。

●北角皇都首批12伙周六起招標

●元朗南屏匯下周一推出兩座洋房招標

宏富遠東元朗屏柏里8號南屏匯，項目花園洋房部分正式命名為駿康園，並於周三(8日)公布銷售安排，推出兩座洋房於下周一(13日)起招標發售。該公司行政總監黃子斌表示，南屏匯分層單位早已全數沽清，現壓軸推出項目8座花園洋房。率先招標為2號及7號交樓標準洋房，實用面積2,610及2,393方呎，分別為四房雙套房及三房雙房間隔。

●黃竹坑站海盈山加推後首日收票已錄超額

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連天台售489萬

●啟德柏蔚森單日沽兩伙

●內地客斥1,363萬購何文田站瑜一兩房

華懋集團發展的何文田站瑜一，周三(8日)售出兩房單位，為5B座25樓C室，實用面積465方呎，成交價1,363.15萬元，呎價約29,315元。據市場消息指，上述買家為內地年輕專業人士，近日投資獲利套現，赴港途徑樓盤時，得悉項目快將入伙，同時認為本港物業具保值及投資能力，故打算全數付清樓價購入單位。

●西半山羅便臣道80號錄5宗內部轉讓

據項目成交紀錄冊顯示，南豐發展旗下西半山羅便臣道80號，周三(8日)錄得5宗成交，均由賣方的有關連人士承接。該批單位成交價2,101.95萬至2,701.4萬元，總成交金額逾1.15億元。