今年首個新盤開賣 即晚沽9成
2025年01月08日 21:57
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今年首場全新盤銷售活動展開，筲箕灣現樓項目上周減價最多三成後，今晚開售47伙，市傳即晚售出約9成單位。北角豪宅項目落實周六起首度招標發售12伙。
●筲箕灣傲華首輪暫沽約40伙
協成行發展旗下筲箕灣傲華，周三(8日)晚上8時起首度發售47伙，全屬減價單位。據市場消息，項目以先到先得形式發售，位於項目現樓的售樓處，於開售前已經有不少代理及準買家排隊等候，估計有約50組準買家出席。截至晚上約9時半，市傳暫沽約40伙，佔推售單位約85%。
●屯門黃金海灣第2期珀岸首日收逾800票
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，自昨日開價後，今(8日)首日接受認購登記。發展商指，截至晚上約8時，共收逾800張入票，以首張價單128伙計，已錄得超額認購逾5倍。發展商透露，項目最快下周公布銷售安排。
●北角皇都首批12伙周六起招標
新世界發展(00017)旗下北角皇都，已上載銷售安排，落實本周六(11日)起推出首批12伙招標發售。發展商是次設嶄新安排，該批單位買家可獲提名優惠，提名3位親友(可包括買家本人)稍後購買價單單位時，可享優先揀樓及1%售價折扣。首批發售單位包括8伙三房單位及4伙四房單位，實用面積834至1,552方呎。項目截標時間為每日下午6時，每日招標截標。
●元朗南屏匯下周一推出兩座洋房招標
宏富遠東元朗屏柏里8號南屏匯，項目花園洋房部分正式命名為駿康園，並於周三(8日)公布銷售安排，推出兩座洋房於下周一(13日)起招標發售。該公司行政總監黃子斌表示，南屏匯分層單位早已全數沽清，現壓軸推出項目8座花園洋房。率先招標為2號及7號交樓標準洋房，實用面積2,610及2,393方呎，分別為四房雙套房及三房雙房間隔。
●黃竹坑站海盈山加推後首日收票已錄超額
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，新一輪銷售於周三(8日)起正式收票。項目夥拍中原按揭及中原地產為買家提供置業按揭優惠。市場消息指，按價單3號提供65伙計，首日收票已錄超額認購。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連天台售489萬
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周三(8日)售出第6B座10樓A5室，為實用面積314方呎的一房單位，成交價489.54萬元，外連239方呎天台，呎價約15,590元。
●啟德柏蔚森單日沽兩伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，周三(8日)增添兩宗成交，整個系列項目累計516伙，套現逾35億元。最新售出的單位包括第2座3樓E室，實用面積383方呎，成交價636.5萬元，呎價約16,619元。發展商最新公布，延長上述「冬日限時禮遇」，由即日至2月16日期間購買項目指定單位，最高可獲贈12.8萬元售價折扣優惠。
●內地客斥1,363萬購何文田站瑜一兩房
華懋集團發展的何文田站瑜一，周三(8日)售出兩房單位，為5B座25樓C室，實用面積465方呎，成交價1,363.15萬元，呎價約29,315元。據市場消息指，上述買家為內地年輕專業人士，近日投資獲利套現，赴港途徑樓盤時，得悉項目快將入伙，同時認為本港物業具保值及投資能力，故打算全數付清樓價購入單位。
●西半山羅便臣道80號錄5宗內部轉讓
據項目成交紀錄冊顯示，南豐發展旗下西半山羅便臣道80號，周三(8日)錄得5宗成交，均由賣方的有關連人士承接。該批單位成交價2,101.95萬至2,701.4萬元，總成交金額逾1.15億元。