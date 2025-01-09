東方日報B1：港財赤料948億　儲備破底

香港政府財政狀況嚴峻已是公開的事實。會計師行羅兵咸永道香港預計，港府本年度財政赤字將達948億元，其中包括958億元的政府債券淨現金流入。換言之，若撇除發債收入，財赤勢更驚人！估計今年3月底財政儲備將降至6,398億元，相當於約10個月的政府開支，乃有紀錄以來最低水平，可見如何開源節流，已成港府當務之急，否則未來4個財政年度都有機會再錄赤字，意味財政儲備可能好快「乾塘」！

整體物業交投疲弱，大大影響港府的賣地及印花稅收入。據羅兵咸永道最新估算，本財政年度港府的賣地收入料僅約80億元，較政府原先預估的330億元低76%；印花稅預計將產生580億元收入，較原先估算的710億元低18%。此外，利得稅和薪俸稅收入將達2,476億元，較原先預計的2,756億元少10%。

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人倪智敏表示，在地緣政治緊張、減息步伐放緩及其他可能窒礙經濟迅速復甦的因素帶動下，預期全球經濟在今年將面臨更多不確定性，這些因素可能阻礙香港的經濟迅速復甦。

該行建議港府圍繞4大支柱推動經濟發展，包括吸引和留住熟練的勞動力、發揮香港的優勢、推動創新普及和發展銀髮經濟；並深信若採取以上一系列措施，將有助鞏固香港作為領先的國際財富管理和金融中心，以及國際航運和貿易中心地位。

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，香港經濟主要由出口貿易帶動，若中美發生貿易戰，將對本港經濟構成嚴重影響；以美國對中國商品加徵10%關稅計算，或對本地生產總值(GDP)構成1%影響。但他相信，內地當局出台的刺激經濟政策，以及人民幣貶值將分擔相關風險，料今年香港GDP增長將輕微放緩至2%。

林俊泓坦言，對港府的財政看法並不樂觀，認為現時缺少賣地收入及印花稅收入合計數百億元，相信兩項收入短期難以重返2018/2019年水平，因要達到當年水平才做到整體財政收支平衡。港府需要另尋他法以達至收支平衡，但是估計開徵新稅需時，或調整差餉徵收率階梯。

本地樓市方面，林氏預期，今年樓價將有零至5%的增長。雖然減息令部分物業租金回報高於按息，使置業人士持貨能力上升，不過發展商推盤步伐放慢，即使仍有少數發展商積極推盤，但維持現有推盤價格水平；由於大部分發展商資金流穩定，預料不會蝕賣，要待發展商去庫存後，樓市才會企穩。

港府在在需財，可惜香港樓市莫財，股市景氣亦不見得特別好，意味印花稅收入展望難有突破。瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，隨着美國當選總統特朗普重返白宮，中美貿易衝突加劇，加上美國減息步伐、內地支持經濟措施的成效存在不確定性，相信今年香港股市波動性較高，給予今年底恒生指數目標20,000點，即現水平潛在升幅僅3.6%，主要是已把恒指的風險溢價由過去的6%提高至約8%，相信目標可反映利率及地緣政治等帶來的不確定性。