專家樓評：香港現樓樓花按揭勢回暖

去年底，港府放寬樓按措施及美國開啟減息周期，帶動香港樓市交投回升。由於按揭數字一般較樓市滯後，加上轉按市場大幅萎縮，影響全年按揭數字。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，2024年整年現樓按揭宗數錄約50,500宗，對比2023年的73,906宗下跌31.7%，創自2001年有紀錄以來的年度新低。

現樓按揭雖回落，惟樓花按揭則回勇，去年整年樓花按揭宗數累計4,186宗，對比2023年的1,581宗，大增逾1.6倍，創近3年的年度新高。樓花按揭大幅回升，主要是受惠於政府放寬多項樓花按揭措施，去年一手主導市場，而首次推售的樓花新盤中，選用即供付款方法的買家錄得顯著增長，選用佔比更高達逾六成，令去年全年樓花按揭大增逾1.6倍。

隨着按揭息率回落，加上政府放寬物業按揭措施，有助增加用家及投資者信心及加快入市步伐，料今年現樓按揭將逐步回穩，而樓花按揭將會保持升勢。

總結去年現樓銀行市佔率排名，冠軍位置由中銀香港以29%奪得，該行已連續6年獲得全年現樓冠軍，同時亦已連續3個月榮登現樓按揭月度冠軍，滙豐銀行以市佔率24.1%，排名第二；東亞銀行以市佔率4.7%排名第5。

銀行業務取態漸轉積極

樓花銀行市佔率排名方面，去年全年樓花冠軍寶座由滙豐銀行奪得，市佔率達35.9%，該行已連續4年獲得全年樓花冠軍，中銀香港以市佔率18.9%，排名第二；中國工商銀行(亞洲)以市佔率達8.4%，排名第3，東亞銀行以市佔率8.3%，排名第4。

另外，去年4大銀行的現樓市佔率為66.9%，比2023年的77.4%下跌10.5%，中小型銀行市佔率由2023年的22.6%增至33.1%。雖然大型銀行市場率有所下跌，但仍主導市場，隨着各大銀行積極爭取按揭業務，料銀行市佔率的差距或有機會重新調整。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦