鄧聲興：海爾智家受惠家電產業智能化

國家發改委和財政部近日明確2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策。總體顯示今年「以舊換新」政策將繼續發力擴圍，有望支持家電需求提升，並帶動板塊進一步回升及實現量價齊升，並對具備綜合產品競爭實力的企業尤其有利。

海爾智家具全品類的家電產品優勢，且為業內首批推出智慧家庭解決方案的家電企業之一。集團近期亦斥資在青島成立由其全資持股的機械人公司，經營範圍含多項AI業務，料可更好支持集團產品智能化及高端化發展，提升自身競爭力及更好的把握行業趨勢。與此同時，據近期國務院政策例行吹風會數據，2024年家電「以舊換新」成果中，一級能效產品銷售額佔比超過90%，帶動高能效等級和智能家電零售額連續4個月達逾兩位數增長；家裝廚衞「煥新」中，智能坐便器、掃地機械人、智能門鎖等智能家居產品亦換新近1,000萬件。料在人工智能等前沿技術日益發展下，家電產業智能化、高端化發展趨勢顯著。股份阻力位34元，支持位22元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)