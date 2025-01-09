卸任前最後一擊！拜登傳進一步限制AI晶片出口　英偉達反對

外媒報道，即將卸任的美國總統拜登為防止先進技術落入中國和俄羅斯手上，準備最後奮力一搏，要對英偉達(Nvidia)等公司的人工智能(AI)晶片出口祭出新一輪限制措施。知情人士稱，新規最早可能於周五(10日)發布，將對晶片貿易實施三級限制。英偉達股價在市後延長交易時段下跌逾1%。

報道引述知情人士透露，美國政府希望在國家和公司層面限制數據中心所用AI晶片的銷售，旨在將AI研發集中於友好國家，並讓全球各地的企業採納美國標準。

報道指，新限制措施會採取三級制，最頂層一級的美國盟友，將不受限制地獲取美國晶片；至於第二層級，即非盟友國家，可以進口美國晶片，但國家的總運算能力受到限制。最後一個組別的國家，如果同意遵從美國的安全要求及人權標準，可繞過國家運算總量的限制，並大幅提升限額，有關做法目的是創建可信賴實體，在全球安全環境中開發及部署 AI。

英偉達發表聲明反對拜登政府的計劃。該公司表示，限制對全球大多數國家的出口將是政策重大轉變，不僅不會降低濫用風險，反而會威脅到美國的經濟增長和領導地位。「全球對於加速運算的興趣，對美國而言是一個巨大的機會，可以培育、促進經濟並增加美國的就業機會」。