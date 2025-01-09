特朗普智囊團傳着眼重組聯儲局領導層　調整鮑威爾接班人名單

外媒引述知情人士透露，美國總統當選人特朗普的智囊們正考慮如何重塑美國聯儲局領導層，包括將理事鮑曼(Michelle Bowman)提拔為負責監管的副主席。巴爾(Michael Barr)周一(6日)宣布將辭去監管副主席一職但留任理事。

特朗普的顧問們也開始草擬名單，羅列主席任期將於2026年5月結束的鮑威爾的潛在繼任人選。他們調整名單時密切關注的是現任聯儲局官員在利率上的表態。

雖然特朗普在他的第一個任期內選擇鮑威爾擔任主席，但後來他一再表達對此決定的不滿。

報道引述知情人士透露，特朗普智囊迄今為止考慮的鮑威爾繼任人包括，準備出任白宮國家經濟委員會主任的Kevin Hassett、布殊時代的政府官員Larry Lindsey和Marc Sumerlin、世界銀行前行長David Malpass、前聯儲官員Kevin Warsh。

知情人士又透露，先前曾被考慮的聯儲理事沃勒(Christopher Waller)已不再是主席一職的有力候選人，因其個人去年9月支持減息0.5個百分點。特朗普當時痛批央行大手筆下調利率，稱此舉是試圖讓某人留任的政治操作。

此外，克利夫蘭聯儲銀行行長Beth Hammack傳也有望在特朗普的第二個任期內進入聯儲理事會。